Dani Martín sufre en su propia piel las consecuencias de convivir con la rosácea, una enfermedad cutánea que provoca el enrojecimiento de la piel e incómodos granos que le cubren el rostro por tiempo indeterminado, ya sea unas semanas a largos meses. El cantante decidió confesar qué le sucedía tras los insistentes mensajes de sus seguidores en las redes sociales, preocupados por su aspecto físico.

La irónica respuesta de Lara Álvarez a los rumores de romance con Dani Martín

Aunque no se considere una afección grave, sí que es desagradable de convivir con ella y la reacción de la gente, que no suele ser la más idónea, especialmente tratándose de un personaje público. Así, Dani Martín ha decidido hacer una nueva publicación en su perfil personal de Instagram, en la que ha narrado cómo está evolucionando su rosácea.

Dani Martín y David Broncano boicotean a Rosalía

Dani Martín echa mano del humor para tratar el tema, aunque se le ve airado y algo molesto por la excesiva atención que esta afección cutánea recibe por parte de sus seguidores. Lo ha hecho mostrando su cara en primer plano con los vasos sanguíneos visibles, granos por todo el rostro y la piel enrojecida.

Este es el peculiar mensaje de Dani Martín: “Se llama rosácea lo que tengo, sí, no, no estoy enfermo, de la cabeza un poco, mi piel es así. ¡Así es caballero! ¿El hígado? ¡Bien muy bien! ¿Los riñones? Genial señora. ¿Y los suyos? Pues ya estamos todos bien. Venga feliz día. Vaya por delante que me la suda tener esto y que no es importante, solo son granos y vienen y van. También vaya por delante mi ironía con sentido del humor en el discurso. ¡Viva la rosácea! Pueden llamarme Dani Pig”, escribía el cantante, molesto por los constantes mensajes.