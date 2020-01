Cristina Pedroche se ha convertido con los años en una auténtica estrella de la televisión. Siempre sin pelos en la lengua, la presentadora cuenta con una dilatada trayectoria profesional que combina con su faceta de ‘influencer’. Y es que sabe bien que sus estilismos causan tendencia y son muchos los que siguen atentos su fondo de armario. Sin embargo, su último ‘look’ ha causado un auténtico revuelo y le han llovido las críticas.

«Me voy de fin de semana y estoy feliz», aseguraba la de Vallecas. Posaba con un sencillo vestido negro con escote pico, pero lo que más llamaba la atención era su calzado: unas botas de borreguito estilo albarcas. Los comentarios no se han hecho esperar. «¿De pastorcita? ¿Hay un nuevo Belén?», se preguntaba un usuario. Hay quien buscaba similitudes con un calzado regional: «Parecen las «alpargatas» que usamos aquí en el País Vasco para ir de caseros».

«Uno de los looks más feos que te he visto, no te queda, perdona te ves extraña», señalaba otro, mientras hay quien también elogiaba su calzado: «Por favor qué botas!!! Me encantan. Pareces una caserita moderna😍😍😍. A disfrutar!!».

Atrevida y siempre arriesgada, una vez más, ha sorprendido con esta elección. Desde que en 2014 diera las Campanadas, los estilismos de Cristina Pedroche se convierten en uno de los temas más recurrentes tanto de finales como principios de año. Este 2020 sorprendía con un vestido escultura que recordaba a una estatuilla de los premios Oscar.