3 “Quiero centrarme en recuperarme”

La hermana de Terelu ha hablado en ‘Sálvame diario’ sobre sus segundos retoques: “Ahora quiero centrarme en recuperarme”.

Volver a pisar un hospital para mejorar su aspecto no ha sido un trago fácil para Carmen, quien ha confesado: “Pensé que me iba a costar menos. He tenido unos días difíciles”.

