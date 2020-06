Siempre que se le pregunta, Alejandra Rubio se define como “una mujer con mucho carácter” y por lo que vamos conociendo de ella no le falta razón. Dice las cosas como las piensa y las siente y eso no siempre gusta a los demás. La hija de Terelu Campos se ha incorporado de pleno al mediático clan Campos. A sus 20 años, Alejandra Rubio ha decidido reconducir su vida profesional a los platós de televisión y, hasta la fecha, si algo ha percibido en ella el espectador es que no se deja amedrentar. Haciendo gala de ese fuerte carácter del que presume, la joven protagonizó hace unos días un velado desencuentro con Carmen Borrego en el plató de ‘Viva la Vida’, algo que, según cuentan a SEMANA, ha generado cierta tensión entre tía y sobrina, porque el gesto no gustó nada a Carmen Borrego. De hecho, según aseguran estas fuentes cercanas a la familia, ambas han estado sin hablarse varios días.

El reproche de Alejandra Rubio

Pero para entenderlo todo debemos empezar por el principio. Hay que recordar que hace unas semanas Carmen Borrego acudió al plató de ‘Sábado Deluxe’ para tratar de reconciliarse con los que fueron sus compañeros. Tras más de un año de tenso conflicto con el programa, la hija menor de María Teresa Campos volvía a ‘Sálvame’ para incluso negociar una posible vuelta. Su entrevista, para sorpresa de muchos, fue tibia, carente de esa pasión que caracteriza a todas las Campos y precisamente esa apatía hacia algunas cuestiones es lo que la pequeña del clan, Alejandra Rubio, se atrevió a reprochar a su tía. “Me hubiera gustado que le hubieras preguntado a los colaboradores porqué han tratado mal a mi madre, cuando ella no les ha hecho nada”, le recriminaba en directo en cuanto ambas compartieron plató de ‘Viva la Vida’ al día siguiente.

Su tía, no sin cierta condescendencia, aludía entonces a la juventud de su sobrina y explicaba que ella no quería meterse en guerras ajenas. En ese momento el encontronazo no fue a más, pero la cara de Alejandra Rubio reflejaba un malestar y un enfado que no tardaron en hacerse absolutamente evidentes.

¿El siguiente roce? A causa de un bocadillo. Mientras que Carmen Borrego negaba que le gustase comer bocadillos de panceta, su sobrina, en un claro intento por ridiculizarla, quiso llevarle la contraria para sorpresa de la propia Emma García, conductora del programa. “¿Qué te pasa con tu tía? ¿Se la estás devolviendo por su opinión sobre Tassio (su nuevo novio)?”, le preguntaba directamente Emma. La joven, como un resorte, no tardó en recoger el guante y saltó con una serie de declaraciones claramente beligerantes: “Lleva vacilándome desde que está aquí y quiero devolvérsela”. Alejandra Rubio, además, le dedicó unas palabras que no pasaron desapercibidas por los espectadores: “A mi tía le gusta vacilar, pero no ser vacilada”. Todo ello unido a que en el momento de máxima debilidad de Carmen -la colaboradora abandonó el plató llorando por las fuertes críticas a su entrevista- Alejandra Rubio no dio la cara por ella, ha hecho que la situación entre ellas sea hoy insoportable.

Clima hostil

Y es que, según cuentan personas próximas al clan Campos, indican a SEMANA que, más allá de sus piques en televisión, Alejandra Rubio y Carmen Borrego han mantenido estos días una relación hostil. Aquel día ni se despidieron cuando cada una se marchó a su casa. Según nos cuentan, Carmen no está dispuesta a consentir lo que ella considera graves salidas de tono de su sobrina y se mostró muy molesta con su actitud. Alejandra, por su parte, prefiere no darle mayor importancia a esta situación, pero tampoco quiere claudicar. Sigue convencida de que su tía no actuó bien y así se lo ha hecho saber.

De hecho, este fue el motivo por el que Alejandra Rubio dijo a Cristina Tárrega en el estreno de ‘Animales Nocturnos’ que el día anterior había llorado. “Alejandra lo ha pasado realmente mal”, nos aseguran.

El personaje revelación

La llegada de Alejandra Rubio a la televisión ha supuesto tener que repartir el protagonismo de las hermanas Campos y, al parecer, a Carmen Borrego le está costando asimilar la popularidad de su sobrina y su falta de empatía en plató. Aunque solo lleva tres años delante de las cámaras, Carmen Borrego maneja a la perfección el mundo de la televisión pues tiene a sus espaldas una gran carrera profesional detrás de ellas. Maneja los tiempos y sabe lo que se puede y no se puede contar. Incluso si tiene que mentir, contar medias verdades o negar lo evidente. Sin embargo, Alejandra, como decíamos al principio de la información, no tiene filtros y dice lo que piensa. Una forma de ser que genera cierto recelo en Carmen, que piensa que no se puede ser tan transparente en televisión.

La pequeña del clan Campos no está dispuesta a que las polémicas de su tía sigan afectando de manera directa a su madre y, al contrario que esta, no piensa guardarse su opinión acerca de los pasos que ella haga de aquí en adelante en los platós de televisión. Aunque nos aseguran que la relación ha vuelto a encauzarse, las opiniones contradictorias entre tía y sobrina siguen siendo habituales e incluso este sábado un comentario malicioso de Diego Arrabal contra Carmen Borrego generó la risa de Alejandra Rubio, un gesto que no pasó inadvertido y que Emma García desaprobó: “Alejandra, no te rías de tu tía”