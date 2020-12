La diseñadora ha compartido en redes una bella estampa familiar que ha utilizado a modo de felicitación navideña.

«No, mi vida no es perfecta pero estoy agradecida por todo lo que hay en ella», con esta contundente declaración Ana María Aldón pedía públicamente respeto. Lo hacía a través de sus redes después de que haya sido noticia durante los últimos días por una supuesta crisis matrimonial con José Ortega Cano. Esta vez, la diseñadora ha querido zanjar de una vez por todas las habladurías mostrando un bella estampa familiar que ha utilizado a modo de felicitación navideña.

«La familia Ortega Aldón os desea lo mejor para estas fechas y que el año próximo se cumplan todos vuestros deseos.❤️❤️❤️», afirmaba. La nueva colaboradora de ‘Viva la vida’ ha compartido esta imagen donde derrocha complicad junto al diestro y el hijo que tienen en común, José María, de 7 años. En esta fotografía de estudio posan descalzos sentados en el suelo sobre una alfombra blanca, los tres se muestran muy sonrientes, mirando a cámara. Con vestimenta informal, han combinado sus estilismos en tonos rojos y blancos. Ana María ha elegido para la ocasión un ‘look’ casual compuesto por cazadora de cuero y pantalón ‘denim’ mientras que el torero ha optado por un suéter muy similar al que lleva su mujer y pantalón gris. Como protagonista en el centro, el benjamín de la familia, con un jersey de punto.

Un nuevo gesto con el que Ana María rehúsa por completo de todo lo que se ha dicho sobre su matrimonio. Hace una semana, la mujer del torero también se mostró tajante en el programa ‘Viva la vida’ y respondió con mucha claridad ante aquellos que hablan de crisis. «Estamos muy bien. No hay ninguna crisis. Es más, os puedo asegurar que estamos en un momento creo que de los mejores», dijo entonces.

Asimismo, aseguró sentirse muy enfadada por todo lo que se había especulado: «No he tenido ninguna crisis con mi marido, he podido tener alguna diferencia de opinión. No ha había ni una sola discusión». Y se pronunció sobre las discrepancias que podrían haber tenido por su nuevo trabajo en televisión. «Me hacía ilusión vivir el tema desde dentro. En principio fue bien, pero luego vino una semana muy dura», recordó. Contó que trataron el asunto en casa, pero que nada tuvo que ver con una posible crisis.

Un pequeño susto

Ana María reveló que recientemente el torero había sufrido un susto cuando perdió de forma momentánea la memoria durante una tarde desenfadada con amigos. «Nos asustamos», dijo. José Ortega Cano se ha sometido a diversas pruebas y todo ha ido de forma satisfactoria, tal y como confirmaba su mujer: «No se ha vuelto a producir. De momento todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido favorable. Afortunadamente no es nada», indicaba.