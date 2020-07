La revista SEMANA ha vuelto a remover los cimientos de la crónica social al anunciar en exclusiva la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, tras 24 años formando uno de los matrimonios más estables del panorama español. La pareja ha decidido iniciar el proceso de divorcio tras varios altibajos en su relación, como así se desarrolla con más detalle en el interior del nuevo número de la revista SEMANA, que ya puedes encontrar en tu kiosco más cercano. Una noticia que ha pillado a muchos por sorpresa, incluso en el círculo más íntimo de la propia pareja, dado que sus amigos desconocían sus planes de disolver su matrimonio e iniciar una andadura tomando caminos por separado.

Así lo confirma el jinete Antonio de la Puerta, amigo íntimo del torero Enrique Ponce y también amigo de la familia desde la infancia de Paloma Cuevas. “Yo me he quedado impactado, porque era una pareja unida como eslabón y cadena”, asegura tras ver la portada de la revista SEMANA en la que aparece en exclusiva la noticia de la separación de sus amigos. El jinete está apenado por esta noticia, dado que siente que ha crecido viendo a este matrimonio estrechar lazos de tal manera que parecían inquebrantables: “Es una pena, porque era una familia muy unida. Bueno, imagino que quedarán como buenos amigos y su padre, Victoriano Valencia, es muy amigo mío y muy amigo de mi casa desde chiquitito los unió a los dos, pero no sé yo… yo no he hablado directamente con él”, reconoce a ‘Europa Press’.

Antonio de la Puerta no solo es amigo de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, sino que también tiene oportunidad de ofrecer su punto de vista sobre otro amigo que está ahora de actualidad. Nos referimos al empresario José María Gil Silgado, a quien defiende a capa y espada ante los ataques y acusaciones de María Jesús Ruiz. El jinete habla sin tapujos y sin miedo a represalias por parte del entorno de la modelo. Él tiene su verdad y tras escuchar a su amigo, se ha formado una percepción de la situación que le hace comprender que la única víctima en esta relación se llama José María Gil Silgado. Vea el vídeo.