El motivo por el que Anita Matamoros ha estado en el hospital

«Te cojo con ganas 2020!», afirmaba hace tan solo unos días Anita Matamoros. Sin embargo, la hija de Kiko Matamoros y Makoke no ha comenzado con buen pie el año nuevo. Este viernes alarmaba a todos sus seguidores después de publicar una imagen en la que mostraba que se encontraba en un centro médico. Finalmente, ha sido la protagonista en cuestión la que ha revelado la causa que la ha llevado al hospital y que la mantiene en cama.

«No quería dejaron con la foto del hospital, después de todos los que me habéis preguntado qué me ha pasado, preocupadillos, tengo gripe y tengo una infección. Las dos cosas a la vez», revelaba desde su hogar. «Estoy bastante fastidiada», añadía. Ahora le toca días de cama y mucho reposo. También de recibir algunos mimos. «Espero no contagiárselo a nadie», reconocía la ‘influencer’.

Seguro que a su lado estará su madre, Makoke, quien la acompañó durante su paso por urgencias. La colaboradora hacía partícipes a sus seguidores del mal momento que atravesaba Anita. «Aquí llevamos toda la mañana», afirmaba en un vídeo desde el centro médico donde reconocía que su hija estaba «malita». «Ya pronto se va a recuperar», indicaba.

Un nuevo sobresalto para Makoke después de su ruptura sentimental con Tony Spina tras casi un año de relación. La ex de Kiko Matamoros se ha refugiado en su hija y ambas pasaron el día de Navidad en Málaga. Un viaje exprés, ya que pocos días más tarde regresaban a Madrid donde la colaboradora cumplía con sus compromisos profesionales en el programa ‘Viva la vida’.