1 La colaboradora, dispuesta a apoyar a su hija

Superado el disgusto inicial, la colaboradora piensa ayudar a su hija en todo lo que necesite. «Aunque no es lo que me hubiese gustado, la voy a apoyar porque es mi hija. Necesita hacer cosas para esa nueva vida que inicia. No es lo que a mí me apetecía, pero hay que mirar adelante», ha explicado.

La hija de Raquel Bollo estalla contra quienes la critican en redes