Alfred García, exconcursante de ‘Operación Triunfo’, ha anunciado su retirada temporal de la música. El cantante ha explicado que se tomará un año sabático para descansar y cargar de nuevo las pilas, después de un año súper intenso en el que no ha parado de trabajar.

Disfrutará de un merecido «parón» en su carrera

El artista ha sorprendido a su legión de seguidores y, en general, a todo el mundo de la música, al anunciar su retirada temporal. Los últimos meses han sido muy intensos en el terreno profesional: ha lanzado nuevo disco, ha hecho una gira y también ha escrito un libro, titulado ‘Otra luz’. Por eso, el joven ha explicado: «Necesito parar un poco para ver quién soy yo y ver dónde voy. Necesito saber quién soy yo y conocerme mucho más personalmente». Eso sí, se trata de un «parón», no de una despedida.

Necesita «unas largas vacaciones»

Alfred García ha presentado su nuevo trabajo, ‘2016 Círculo Rojo’, un álbum que recoge los sencillos de su primer lanzamiento y que incluye, además, cuatro temas inéditos y un corto. Un trabajo del que está muy satisfecho, pero han sido meses de duro trabajo y cree que debe hacer una pausa. «Después de tanto tiempo de trabajar en este proyecto, llega el momento de parar este círculo y de hacer un parón… No sé cuánto tiempo, pero necesito coger unas largas vacaciones”.

Durante el tiempo que permanezca alejado de los escenarios, Alfred tiene intención de descansar y de dedicarse a otros menesteres. Por ejemplo, quiere hacer un Master en Dirección de Empresas. También quiere centrarse en su labor creativa: «Necesito crear nuevo material, necesito hacer un viaje que tengo que hacer», ha confesado.

Ofrecerá su próximo concierto el próximo noviembre

Antes de decir «hasta luego», Alfred ofrecerá un concierto el próximo 9 de noviembre. Barcelona será la ciudad en la que hará «un gran final de gira» antes de retirarse de manera temporal. Después de esa cita con su público, no concederá entrevistas, ni asistirá a ningún evento. «Ha sido un año y medio muy intenso y necesito unas largas vacaciones para venir con fuerzas, no sé cuánto tiempo me voy a retirar». El joven no ha querido desvelar cuándo regresará al trabajo: «Supongo que volveré a cantar pero no sé cuándo”.

