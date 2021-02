«La cara de nuestro niño siempre sonriendo a pesar de de todo. ¡Cuánto nos ha enseñado!», ha comentado la actriz y presentadora.

Desde que el pasado 13 de mayo lamentáramos la muerte de Álex Lequio, sus progenitores acostumbran a rendirle tributo a través de sus respectivos perfiles en las redes sociales. Esta vez ha sido Alessandro Lequio quien ha querido compartir una imagen inédita que fue tomada en abril de 2018 en Nueva York.

El italiano ha dado algunos detalles de dónde se captó la instantánea: ‘ The Spotted Pig’, un conocido gastropub ubicado en el barrio de Greenwich. Padre e hijo posan sonrientes tras la cristalera del local, en el reflejo se vislumbra la persona que inmortalizó el momento. No fue otra que Ana Obregón.

La actriz y presentadora ha comentado la publicación y recordaba que fue realizada tras el primer tratamiento del joven en la Gran Manzana cuando tenía 25 años. «La cara de nuestro niño siempre sonriendo a pesar de de todo. ¡Cuánto nos ha enseñado! 💔», ha añadido.

El aristócrata está abriendo su álbum más personal para acercarnos bonitas fotografías y en ocasiones, como esta vez, imágenes inéditas de su vida. Desde su tierna infancia a celebraciones familiares pasando por estampas en las que aparece con sus amigos. En una de sus últimas publicaciones recordaba su paso por la Universidad en Estados Unidos, juntos a tres de sus grandes confidentes.

El último mensaje de Ana Obregón

Por su parte, Ana Obregón recordó con motivo del día mundial contra el cáncer, celebrado el pasado 4 de febrero, que España «es uno de los países que menos dinero invierte en investigación, frente a Estados Unidos por ejemplo que invierte 4,7 billones de dólares». Además, indicaba que una de cada tres personas desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida.

«En el 2020 murieron 200.000 personas de cáncer en España y 48.000 por la pandemia. El cáncer mata al año 9,8 millones de personas en el mundo frente a los 2 millones de la pandemia. El Cáncer es la enfermedad silenciosa», afirmaba a través de una publicación que compartió en sus redes y que acompañó de una bonita imagen en la que aparecía junto a su hijo.

«Se han invertido muchos millones para desarrollar la vacuna y me parece bien, pero por qué no para la investigación del cáncer? Está claro, porque no afecta a la economía del país. Da igual que mueran 300 personas de cáncer cada día en España, no hay que cerrar empresas, ni hoteles, ni restaurantes…«, explicaba en su alegato.

Una vez más, la actriz y presentadora se expresaba con rotundidad: «Yo digo lo que pienso, no tengo nada que perder porque ya lo perdí todo». Y añadía: «Lo que sí tengo es voz para seguir con el legado de mi hijo en la lucha contra el cáncer con su fundación y apoyando a todas las asociaciones que luchan en España por la misma causa.

Como decía mi niño: Animo Luchadores!!».