El pasado 30 de octubre, con motivo de su aniversario, numerosos rostros conocidos enviaron mensajes de felicitación al futbolista argentino.

La muerte de Diego Armando Maradona ha conmocionado al mundo. Aunque eran bien conocidos los problemas de adicción del futbolista, nadie imaginaba que el mítico jugador iba a perder la vida tan joven. El pasado 30 de octubre, con motivo de su 60 cumpleaños, el relaciones públicas Richy Castellanos le enviaba un emotivo vídeo en el que 156 personajes conocidos le enviaban mensajes de felicitación.

En el vídeo, rostros famosos, entre ellos numerosos exfutbolistas como Fernando Hierro, Pedja Mijatovic o Fernando Torres, le dedicaban emotivas palabras para conmemorar el dia que había llegado al mundo. Caprichos del destino, este regalo en formato audiovisual se producía un mes antes de su defunción.

Diego Armando Maradona perdía la vida como consecuencia de un fallo cardiorrespiratorio muerto este miércoles en su casa de Tigre, Argentina. El exdeportista se había instalado en su residencia después de permanecer varios días ingresado en un hospital en Buenos Aires.

«Yo sé lo que es pasar hambre», decía el día de su cumpleaños

Las últimas declaraciones de Maradona tuvieron lugar el día de su cumpleaños. El as del deporte rey enviaba un mensaje de apoyo a los argentinos, a los que quiso mandar palabras de ánimo ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. «Quiero que todos los argentinos estén bien. Tenemos un país hermoso y me da mucha pena cuando veo chicos que no tienen para comer, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que se siente en la panza cuando no comes por varios días y eso no puede pasar en mi país», declaraba.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Maradona jugó en varios equipos. Comenzó en el Boca Juniors, y llegó a España para jugar en el F.C. Barcelona, donde ganó la Copa de la Liga, la Supercopa de España y una Copa del Rey. También jugó en el Sevilla, tras su paso por Nápoles, donde sienten verdadera devoción por él.