Ana Obregón dará las Campanadas junto a Anne Igartiburu, una noticia que ha sorprendido a todo el mundo y que han aplaudido muchos famosos

El bombazo llegaba este martes a media mañana. Ana Obregón será la nueva presentadora de Las Campanadas junto a Anne Igartiburu, una aventura televisiva que ha aceptado tras vivir el año más difícil de su vida. Siete meses después de perder a su hijo, Álex Lequio, la actriz se pondrá delante de una cámara para despedir el 2020 y dar la bienvenida a 2021, siento este proyecto, sin duda, una sorpresa para todos los espectadores de Televisión Española. Incluso para rostros conocidos, quienes han aplaudido sin cesar que Ana haya dado este paso. Horas después de que se confirmara la información y de que su amiga y representante, Susana Uribarri, confirmara que ella era la artífice de esta idea, Ana Obregón ha dado sus primeras palabras en sus redes sociales sobre este reto.

«Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Gracias por tu idea y por convencerme @susanauribarri y a TVE por hacerla realidad. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Mi Aless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad», ha escrito. Unas declaraciones con las que deja claro que ha dado un paso al frente y que ya está más recuperada tras su retiro espiritual. Tras estas muchos amigos y conocidos la han felicitado y, de hecho, no han tenido ningún reparo en gritar públicamente que serán espectadores de la cadena pública.

La primera de ellas en confesarlo ha sido Paula Echevarría: «Pues ahí estaremos con vosotras». No obstante, este tan solo es un ejemplo del continúo goteo de mensajes con los que le han dado la enhorabuena todos sus seguidores. A este comentario le ha seguido otro de Pelayo Díaz, que le escribe «qué maravilla poder verte una vez más dar comienzo a un nuevo año. No me podría imaginar a nadie mejor que tu para dar las campanadas Ana», los aplausos de Alessandro Lequio o la felicitación de Marta Sánchez, que le espeta «No me puedo alegrar más por esta NOTICIA. Te quiero Ana» . Quienes también le han hecho llegar buenos deseos han sido Paloma Cuevas que junto a un sinfín de emoticonos le ha escrito «Campanadas llenas de ángel», María del Monte que le comenta «Qué alegría me das», Ivonne Reyes que se ha mostrado muy ilusionada «Qué alegría…. será mágico. 👏🏽👏🏽👏🏽 Estaremos contigo» o Colate Vallejo Nágera, que ha apuntado un escueto «Olé».