La última declaración de amor de Christian Gálvez hacia Patricia Pardo ha levantado polvareda. El presentador habló públicamente de la gallega como una mujer imborrable hasta en su piel, lo que hizo pensar que se había hecho un tatuaje dedicado a ella. Estas palabras no han pasado desapercibidas para la familia de Almudena Cid, en concreto, para la madre de la gimnasta olímpica. Si bien antes reaccionaba en primera persona y estallaba contra él en el universo 2.0, ahora es a través de sus ‘me gusta’ o retuits donde deja claro cuál es su parecer sobre el que fuera su yerno. Así lo demuestra que Mina, como se llama la progenitora de Almudena, haya dado like a algunos mensajes como estos: «de romántico nada, lo está leyendo como el que lee las noticias del día», «no sabe cómo meter la coletilla y joder a su ex» o «debe tener un blog con frases hechas porque le decía exactamente lo mismo a Almudena».

El entorno más cercano a Almudena está decepcionado con Christian Gálvez y no pretende esconderlo. No le gusta su actitud, tampoco los tiempos con los que ha ido dando pasos con Patricia Pardo, pues muchos de ellos podrían herir a su exmujer. Durante quince años le han considerado uno más en su familia, pero tras la ruptura no pueden entender que haga estas declaraciones de amor públicas cuando tan solo han pasado unos meses. Si bien los caminos de ambos se separaron en el mes de noviembre, fecha en la que rompieron, lo cierto es que Mina no se ha tomado nada bien que Christian hable de su actual pareja como «alguien imborrable». Prueba de ello que haya retuiteado el comentario de un usuario con el que no deja lugar a dudas sobre su opinión. «No sabía que había mujeres borrables como Almudena Cid», dice este tuitero. Y, aunque no puntualizan, quién sabe si podría referirse al hecho de que Christian eliminara las fotos que tenía junto a Almudena en una de sus redes sociales.

Almudena Cid sigue viviendo su dolor desde el silencio, de hecho, han sido muy pocas las declaraciones que ha ofrecido sobre su punto y final como pareja de Christian. Él, por su parte, continúa con su relación, la cual intenta vivir con naturalidad y así lo demuestra que hace tan solo unos días fuera visto recogiendo a su chica de los estudios de Mediaset tras su jornada laboral. Christian pasó página y dejó atrás su pasado, a pesar de que es consciente del malestar que la familia de Almudena siente en la actualidad. Fue precisamente su círculo más íntimo el que desveló a SEMANA en exclusiva secretos de la ruptura: «Todos los que la queremos estamos sorprendidos. Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué». Esta confesión llegó justo después de que Christian Gálvez y Patricia Pardo confirmaran que habían iniciado una historia de amor que a los dos les mantenía ilusionados.

La última declaración de amor de Christian Gálvez

Christian Gálvez aprovechó el Día de la Madre para no solo hablar de la suya, sino de otra madre que tiene muy cerca de él: su pareja. Durante unos minutos dedicó su espacio de Cadena 100 para hablar de su gran amor, de quien dice estar profundamente enamorado. «Ella es fuerte. Ella es guerra. Ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando ‘pasiños’ a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza (…) Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hasta en mi piel», dijo. Patricia prefiere responderle en privado, tanto es así que ni siquiera ha publicado una imagen juntos en sus redes sociales desde que contaran que están juntos.

Es ahí precisamente, en el universo 2.0, donde Almudena Cid ha dado pistas de dónde vive en la actualidad. SEMANA ha encontrado la vivienda y se trata de un loft de 76 metros que está situado en Móstoles, la ciudad en la que, por cierto, se crio su ahora exmarido, Christian Gálvez. Un hogar que está decorando poco a poco y en el que ha empezado de cero en su nueva vida.

