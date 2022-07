A corazón abierto, así ha hablado Fabiola Martínez durante su última entrevista en televisión. La venezolana se ha sincerado sobre la relación que actualmente mantiene con Bertín Osborne, también de ciertos errores que cometió en el pasado. Ha hecho balance del momento que atraviesa y cómo la llegada al mundo de su hijo Kike alteró por completo el orden de sus prioridades. Además, ha negado estar pensando en rehacer su vida: «Yo tengo mis sentimientos volcados en mis hijos y en mí. Eso me llena».

Primero ha querido pronunciarse sobre Bertín Osborne. «Es el padre de mis hijos. Durante casi veinte años de relación se siembran muchas cosas. Nosotros hemos sembrado mucho cariño», ha afirmado sobre el presentador. Ha reconocido que no mantiene una conexión diaria con él, como sí puede tener con algunos de sus amigos. «Yo no le escribo o le llamo para saber cómo ha amanecido».

Fabiola Martínez: «Me equivoqué»

La venezolana ha hecho hincapié en uno de los principales errores que cometió durante su matrimonio. «Yo asumí un rol que en su momento pensé que era el mejor para los dos. Es verdad que cuando tú llegas a la vida de una persona que ya tiene una vida hecha lo más fácil es que yo me acoplara a su vida. A mí jamás Bertín me ha dicho: ‘no hagas esto, o hazlo lo otro’. Nunca. Yo asumí que ese era mi rol y me equivoqué». Además, se ha pronunciado sobre cómo es su exmarido en su perfil de padre. «Se le cae la baba con sus hijos. Hay veces que yo tengo que hacer de poli malo. Es muy permisivo y le encanta ser el bueno. Siempre nos ponemos de acuerdo. A él no le pega nada ser estricto».

«Aprendí a ser madre de Kike sobre la marcha», ha subrayado Fabiola Martínez sobre el momento en el que nació su hijo y ha agradecido que él fuera el primero. «Cuando nació Carlos me di cuenta que todo era bastante más fácil, pero me enseñó a disfrutar de otros momentos y otras cosas que no había tenido la oportunidad con Kike. «Siempre he dicho que a mí Kike me puso en la tierra. Yo cuando trabajaba como modelo ni siquiera veía la discapacidad. No sabes la de veces que yo me he dicho a mí misma esto. ¡Ahora la veo en todas partes! Desde que Kike nace hasta que le dan el alta pasan tres meses. En ese tiempo tenemos noticias de todo tipo, también que de esta noche no pasa. Tú te mentalizas para lo peor. Luego todo lo demás te parece un regalo».

Actualmente no piensa en volver a enamorarse. «Mi corazón está tranquilo como tiene que estar. Equilibrado, a gusto, disfrutando, con ganas de gozar, de vivir». Su principal prioridad son sus hijos. «Obviamente tengo objetivos. Tener cierta estabilidad económica y disfrutar con mis hijos de lo que me dé la vida».