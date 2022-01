Fabiola Martínez ha recibido el año nuevo contagiándose de coronavirus. Una noticia que la venezolana ha querido compartir con todos sus seguidores en redes. «Lo tengo, lo tengo», escribía en sus historias de Instagram y añadía la siguiente nota: «Nos vemos en dos semanas». La sexta ola de la pandemia continúa avanzando de forma descontrolada y han sido muchos los rostros conocidos que se están contagiando. Su exmarido Bertín Osborne también pasó las Navidades totalmente aislado.

Por el momento, Fabiola no ha entrado en más detalles de cómo se encuentra o si sus hijos también han contraído el temido virus. Cabe recordar que Kike ya lo superó en septiembre de 2020. Uno de sus grandes temores desde que empezara la pandemia. “Después de tanto protegernos, cuidarnos, aislarnos y hacer todo lo que nos indicaban hacer, lo hemos pillado. Con este virus hemos de aprender a convivir como nos ha pasado con muchas otras enfermedades a lo largo de la historia y esta va a ser una más de la que habremos aprendido», afirmaba entonces en redes.

Mientras que Bertín Osborne ha sufrido las consecuencias de un contagio durante estas señaladas fechas. «He pasado la Navidad solo, en casa confinado con covid. Nochebuena, Navidad y todo solo. Me ponían la comida en la cocina y se iban. Hoy me han dado el alta. Todavía con un poco de tos. Nada, estoy muy bien», aseguró el presentador durante un reciente directo con el programa ‘Sálvame’. También explicó que durante su tiempo de aislamiento aprovechó para poner orden en casa. «Me he dedicado a la limpieza».

Un año de su separación

Fabiola Martínez acaba de cerrar un 2021 marcado por su separación. El matrimonio anunció a principios del año pasado que se separaba tras 20 años de relación -14 de ellos como marido y mujer- y dos hijos en común, Kike y Carlos. «Nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidad. No hay terceras personas. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión», aseguraba el presentador en el comunicado que difundió en su momento.

En la nota emitida, el andaluz solo tuvo palabras de elogio hacia su expareja. «Es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias». Mientras que la venezolana explicaba que había «hecho todo lo posible, pero no había podido ser». Durante este tiempo han presumido de mantener una estupenda relación, incluso, se vieron recientemente. «Nos adoramos, nos queremos por encima de todo, vamos a seguirnos viéndonos, que es lo que hacemos», afirmó el cantante.