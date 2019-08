3 Un mensaje tranquilizador a las embarazadas

Pese al miedo que se está extendiendo a raíz de la alarma sanitaria surgida por la listeriosis y más para las mujeres que están embarazadas, Fabiola Martínez ha querido mandarles un mensaje directo: “Si están ya atendidas, deben estar ya más tranquilas. Los antibióticos en muchos casos pueden dar buenos resultados. Lo que me preocupa son las que no están atendidas o ni sospechan que puedan tenerlo, no es psicosis, pero al mínimo malestar debería trasmitirlo a su médico, hay un brote y no podemos bajar la guardia”.