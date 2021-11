Fabiola Martínez e Isabel Gemio zanjan su guerra: así están tras su enfrentamiento

Fabiola Martínez protagonizó un auténtico encontronazo con Isabel Gemio hace unos días. Enfadada porque Isabel dejara caer que estaba de nuevo enamorada, la venezolana mostró públicamente la conversación privada que ambas habían mantenido vía WhatsApp. La polémica estaba servida, ya que diferentes medios se hicieron eco de su enfrentamiento, siendo ahora cuando la propia Fabiola se ha confesado frente a las cámaras. Rotunda y queriendo quitar hierro al asunto, la empresaria ha aclarado en qué punto está su amistad con la presentadora de televisión.

«No estoy enamorada, pero si lo estuviera, lo diría o me habría callado. Si Isabel lo dice siendo cierto, yo me callo. Pero lo que la gente en general no entiende es que detrás de esas cosas que se escriben hay personas y no saben cómo les afecta. Yo tengo que darle explicaciones a mis hijos de qué está pasando. Carlos ya me pregunta porque lee. ¿Por qué tengo que estar en una situación de miedo, de preocupaciones, de explicaciones en mi casa de si entro o salgo…?«, ha dicho Fabiola Martínez.

La tensión se ha mascado en los últimos días, pues el enfado de Fabiola se hizo público. Pasado un tiempo, ambas han reflexionado y han evitado que la sangre llegara al río, más aún si se tiene en cuenta que están unidas por una amistad desde hace muchos años. «Cuando ha salido todo esto hemos hablado y hemos dicho ‘bueno, esto se nos ha ido de las manos’ y por una parte se ha interpretado mal lo que ella dijo. Yo reaccioné así de rápido y contundente porque sé cómo funcionan los medios. Cuando lo publica uno, el resto se hace eco y después se dice que cuando el río suena es porque agua lleva… y no», ha comentado Fabiola.

Su guerra comenzó después de que Isabel Gemio dijera ante la prensa que «Fabiola estaba guapísima y que ella creía que podía estar enamorada de nuevo». Sus palabras molestaron sobremanera a la ex de Bertín Osborne, quien poco antes había sido entrevistada por Isabel para su canal. «¿De toda la entrevista este es el titular? ¿Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho? Lo siento Isabel pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad», escribió.

Cabe señalar que fue hace justo hace una semana cuando en esta revista publicamos que Bertín Osborne, su ex, estaba de nuevo ilusionado. La joven con la que podemos asegurar que ha estado quedando se llama Chabeli Iglesias, una joven sevillana con la que fue fotografiado, tal y como te mostramos en exclusiva en nuestro medio. Este nuevo momento sentimental coincidía con el giro que podía haber dado la vida de Fabiola, no obstante, ella se ha apresurado a desmentir que tenga el corazón ocupado. De momento, está centrada en sus hijos y en su nueva etapa como estudiante.