Fue el pasado 12 de diciembre cuando Tamara Gorro anunció su ruptura definitiva con Ezequiel Garay después de haberse dado una segunda oportunidad. A pesar de que vivieron un verano repleto de amor, decidieron tomar caminos separados. Desde entonces, la colaboradora de televisión ha hablado en diferentes ocasiones de su ruptura e incluso le ha dedicado bonitas palabras al ex futbolista. Sin embargo, Ezequiel ha permanecido callado al respecto hasta ahora. Durante todo este tiempo, la pareja se ha visto en diferentes ocasiones e incluso han pasado la Nochebuena juntos. Un hecho que ha sido muy criticado a través de las redes sociales y que ha hecho que ahora Ezequiel Garay estallara.

Ha sido a través de una historia que ha compartido en su perfil de Instagram donde Ezequiel Garay ha roto su silencio varias semanas después de su separación. Lo ha hecho con un mensaje contundente y rotundo donde deja clara su postura sobre el delicado momento que está atravesando: «Respeten y serán respetados. Vivan y dejen vivir. Gracias». Con estas escuetas palabras sobre un fondo negro, el deportista muestra su enfado tras todas las críticas recibidas por la excelente relación que Tamara y él mantienen a pesar de haber decidido tomar caminos separados.

Ezequiel Garay siempre se ha mostrado muy discreto a la hora de hablar sobre su vida sentimental. De hecho, ha decidido esperar varias semanas antes de pronunciar sus primeras palabras en estos momentos tan convulsos que está viviendo. El futbolista ha decidido salir en defensa tanto de él como de su expareja tan solo unas horas después de que ella le dedicara unas bonitas palabras públicamente. Tamara y Ezequiel compartieron una escapada familiar en mitad de la naturaleza donde incluso aprovecharon para fotografiarse juntos.

«Amo verte feliz, lo mereces tanto. Te espera toda una vida llena de momentos bonitos. El 2023 es tuyo«, ha escrito Tamara Gorro junto a la imagen que hay sobre estas líneas en la que Garay la tiene cogida en brazos. Este ha sido el último plan que ha hecho la expareja en los últimos días. Y es que durante la última semana han sido varias veces las que han pasado juntos. Sin ir más lejos, decidieron pasar la Nochebuena con la familia de él. Junto a sus dos hijos, Antonio y Shaila, Tamara y Ezequiel disfrutaron de una noche repleta de amor. Por si fuera poco, al día siguiente fueron vistos juntos disfrutar de una tarde de compras en un conocido centro comercial de Madrid. Una noticia que sorprendió a sus seguidores. Aún más si cabe si tan solo un par de días después también aprovecharon las vacaciones para hacer una escapada familiar en mitad de la naturaleza. ¿Volverán a estar juntos?

Así comunicó la influencer su separación

Fue el pasado lunes 12 de diciembre cuando la ‘influencer’ sacó fuerzas para hacer pública su ruptura definitiva con el futbolista. Lo hizo a través de un rotundo comunicado: «Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado.Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien. Es algo muy DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente compresión y respeto. Gracias».