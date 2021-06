El extraño paso de José Ortega Cano: giro inesperado para hacer frente a Rocío Carrasco

Hace unos días, José Ortega Cano anunció que su cuñado, José Antonio, iba a ser el portavoz de la familia Mohedano tras la serie documental de Rocío Carrasco. Esto ocurrió antes de saber que había una segunda temporada de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, bajo el nombre de ‘En el nombre de Rocío’. Esta segunda parte iría destinada a hablar de los motivos que le han llevado a romper su relación con el clan Mohedano y con José Ortega Cano. Ahora, la decisión que tomaron hace unos días de que su cuñado fuera el portavoz de la familia, ha creado nuevos enfrentamientos en la familia. Ortega Cano se desmarca de esta opinión y ahora asegura que es él quien tiene su propia voz.

Ana María Aldón y su marido hablan de José Antonio como portavoz

Primero fue Ana María Aldón quien habló de esto en ‘Viva la vida’, asegurando que no entendía por qué era José Antonio el portavoz y estando en desacuerdo en este hecho. Una decisión que no comparte y con la que deja claro que todos los miembros de la familia tienen su «propia voz para hablar». «Eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo. Una cosa es la docuserie y otra cosa es la familia. No creo que José Antonio pueda hablar de boca de mi marido. Ellos (la familia) tienen un problema con la herencia y creo que mi marido no tiene ningún problema», explicó.

Tras estas declaraciones de la diseñadora, su marido quiso entrar en directo para respaldar sus palabras y aclarar el tema. Con una actitud muy conciliadora, ha aclarado que José Antonio hará de portavoz en los temas relacionados con las herencias. «Él sabe mucho de todo eso. Yo tengo mis abogados que me van a representar en este tema», dice.

También habló de Rocío Carrasco, asegurando que: «Hay que escuchar las dos partes, no es un tema fácil. Es complicado y lo mejor que hay que tener es temple y darle tiempo al tiempo. Con toda mi sinceridad digo que me he sorprendido con la primera serie porque no hay nada que me afecte a mí directamente. Puede que Rocío tenga sus motivos para no hablarme, quién sabe… Todos cometemos errores pero no tengo ni idea. Ella durante un tiempo se apartó de todos».

José Ortega Cano se refiere a los Mohedano como «su familia»

A pesar de esto, en el último vídeo que habéis podido ver por estas líneas, José Ortega Cano quiere dejar claro que los Mohedano «son su familia». El hecho de que ahora se desmarque de su cuñado para los temas relacionados con la herencia, no significa que deje de apoyarlos. Todo lo contrario. Son multitud las ocasiones que han demostrado la gran piña que son, siendo la última vez durante el homenaje que recibió Rocío Jurado en Chipiona hace un par de semanas, coincidiendo con el 15 aniversario de su muerte.