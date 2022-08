Después de nueve años de su salida, Terelu Campos ha regresado como presentadora del ‘Deluxe’ y lo ha hecho enfrentándose a un gran reto. En concreto, la hija de María Teresa Campos ha tenido que entrevistar a su propia hija, Alejandra Rubia, quien se convertía, por fin, en invitada del programa. Antes de que la joven se abriera en canal, la hermana de Carmen Borrego ha lanzado una petición a sus compañeros.

Emocionada, Terelu Campos se dirigía a los espectadores y aseguraba que se sentía nerviosa y feliz por volver a presentar el ‘Deluxe’. Aunque insistía en que se enfrentaba a uno de los retos más importantes de su vida y por ello le pedía a sus compañeros que recordasen que la invitada del programa era su hija. «Afronto una de las entrevistas más complicadas de mi carrera. Como madre, confío que los compañeros no sean muy duros con ella. Como presentadora, espero que los colaboradores sean críticos e incisivos, pero también justos en la entrevista«, aseguraba de forma tajante.

Después, Terelu Campos justificaba la visita de Alejandra Rubio al ‘Deluxe’ y hacía hincapié en que mostraría su lado más profesional. La presentadora ha ido al encuentro de la invitada y ambas se han fundido en un gran abrazo. Cogidas de la mano, la hija de María Teresa Campos ha advertido a su hija antes de que esta pisara el plató. «A partir de este momento dejo de ser tu madre por unas horas, empiezo a ser la presentadora del ‘Deluxe’. Esta noche soy periodista», aseveraba ante la mirada cómplice de la joven.

Alejandra Rubio se abre en canal

Lo cierto es que Alejandra Rubio se ha abierto en canal y ha reconocido que le daba vértigo visitar el programa de Telecinco, aunque dejaba claro que no era por dinero. La joven asegura que ha aceptado la oferta de La Fábrica de la Tele para hacerle un favor a su madre porque pensó que le haría ilusión que fuera ella la primera invitada después de haber estado nueve años alejada del formato. «Sé que fue muy duro cuando dejaste de estar aquí. Me hacía ilusión, sé que querías que estuviera aquí. Esto es trabajo y ya está. Si quisiera ganar dinero haría una exclusiva en una revista. Tengo muy claro lo que quiero, estoy enfocada en mi carrera», comentaba.

Por otro lado, Alejandra Rubio insiste en que escucha mucho a su madre, aunque le hace más caso a su padre. Considera que ‘Sálvame’ no es un programa dañino y advierte a Terelu Campos de la gente que le rodea. «Lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere. Algunos colaboradores de ‘Sálvame’ son muy dañinos. Kiko Hernández no te quiere. Con María Patiño tienes buen rollo, pero considero que no es tu amiga», reflexiona.