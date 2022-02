La noticia del altercado entre Oriana Marzoli y su exnovio, Eugenio Gallego, sigue dando que hablar. A principios de este mes, la venezolana pasó una noche en un calabozo de una comisaría de Madrid tras protagonizar una fuerte bronca con su ex. Fue la madre de la influencer quien llamó a la policía. Todo empezó con una discusión que acabó en gritos y golpes que pudieron escuchar algunos vecinos.

Cuando los agentes se presentaron en el domicilio comprobaron que la pareja estaba inmersa en una disputa y que ambos habían salido mal parados, al presentar evidencias físicas de una agresión mutua, lo que se resolvió con su correspondiente detención, pasando a disposición policial y, posteriormente, durmiendo en un calabozo tras haber perdido el control. La madre de la ‘influencer’ ha aclarado que su hija no es conflictiva. También ha informado que el caso ya ha sido archivado porque ambos decidieron de muto acuerdo no declarar. «Él pertenece a una familia bastante importante y hay presiones de todo tipo», ha explicado.

«Tiene tres casos gordos», ha revelado Lydia Lozano

Este miércoles, Lydia Lozano ha hablado sobre lo sucedido en el plató de ‘Sálvame’. Allí ha explicado que no todo lo que se ha contado hasta ahora sobre lo que pasó ha sido fiel a a la realidad. Por ejemplo, que no tiene relación con sus suegros: «Oriana no conoce a los padres de él». También ha sorprendido a sus compañeros al asegurar que tiene antecedentes penales: «Él tiene tres casos gordos. Él ha estado en la cárcel».

«De hecho, Oriana el otro día me cuenta ‘No pongo denuncia porque no quiero perjudicarle’. No creo que los padres estén amenazándola», añadía la periodista. María Patiño trataba de sacarle más información y quiso saber cuál es el motivo por el que Eugenio habría estado en prisión. La canaria no ha querido profundizar en el tema. Al menos de momento: «No lo voy a contar, pero te digo que es gordo».