El pasado 28 de octubre conocíamos la fatídica noticia de que Carlos Sánchez, el ex de Luján Argüelles, había sufrido un accidente de tráfico y se encontraba en coma inducido. A pesar de que durante este tiempo se ha sabido poco sobre su estado de salud, este lunes la propia presentadora hablaba sobre cómo se encontraba y pocas horas después, ha sido el propio accidentado quien ha roto su silencio desde el hospital donde se encuentra. Carlos permanece ingresado en un centro hospitalario después de sufrir un grave accidente que casi le cuesta la vida. El que fuera pareja de la presentadora chocó con su lancha contra una roca en el pantano de Entrepeñas, en Guadalajara. Pero, ¿cómo se encuentra él ahora?

Carlos Sánchez ha contado cómo se encuentra y las fuertes consecuencias del impacto

Desde el programa de ‘Sálvame’ han podido hablar con Carlos Sánchez, que todavía permanece ingresado en el hospital tras sufrir el grave accidente. «Hace ocho días que entré aquí más muerto que vivo y hace dos días que me operaron y hoy me he sentado en una silla, para mi esto es un milagro«, ha explicado el que fuera marido de Luján Argüelles. Ha contado todo lo que recuerda del fuerte golpe que sufrió y que casi le cuesta la vida: «Era el último día que sacábamos el barco, nada más salir el barco hizo un extraño y se fue contra unas rocas y un giro de volante nos salvó la vida. Fue un golpazo brutal».

Carlos Sánchez ha revelado las consecuencias del fuerte golpe que sufrió: «Tenía la pierda totalmente doblada hacia el otro lado del pie. El barco estaba destrozado, desde donde estábamos no llegaba el helicóptero, teníamos que cruzar a la otra orilla y estaba entrando el agua, yo casi me ahogaba dentro del agua». Además, ha confesado cómo llegó al hospital: «Perdí cuatro litros de sangre, con contusiones en todo el cuerpo, cuando me desperté estaba en la UCI y estaban mis hermanos. Estuve en un coma inducido para parar las hemorragias. Ha sido como un milagro, tengo cuatro costillas rotas y esto del fémur».

Luján Argüelles ha estado muy pendiente de su ex tras sufrir el accidente que casi le cuesta la vida

El ex de Luján Argüelles celebra la vida y asegura que esto le hace salir «con más fuerza que nunca». «Esto es impagable. Celebrar la vida, que hay que celebrarla«, ha dicho después de agradecer todo el cariño que ha recibido a lo largo de estas semanas. Por si fuera poco, también ha tenido muy buenas palabras hacia su ex, que asegura que ha estado super pendiente de él y que todo esto le unirá más. Precisamente, hace unos días Luján también hablaba de él con mucho cariño. Hay que recordar que tienen una hija en común, una niña que se llama Miranda.