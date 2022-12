Eva González ha impuesto el silencio en su vida desde que se desvelase que su matrimonio con Cayetano Rivera se ha estancado, hasta el punto de que llevan meses sin hacer vida en común. Hace unas semanas cruzaron sus caminos casi de forma anecdótica, pero desde entonces no se les ha vuelto a ver junto y ambos continúan con su vida ajenos a lo que el otro hace. El torero no quiere decir qué sucede entre él y su esposa, mientras que la presentadora hace frente a las difíciles preguntas sobre la estabilidad de su matrimonio como puede, a veces sin muchas fuerzas para encontrar una palabra amable, aunque otras, como ahora, por sorpresa desvelando cómo se encuentra entre tanta incertidumbre personal.

Vídeo: Europa Press

Después de trece años de relación, aunque con idas y venidas y una gran polémica con nombre de mujer, Karelys Rodríguez, Eva González y Cayetano Rivera ya no viven bajo el mismo techo ni se dejan ver juntos, ni en privado ni públicamente. Es más, las últimas informaciones afirman que la presentadora de ‘La Voz’ ha iniciado ya los papeles del divorcio que pondría formalidad a su ruptura, aunque ella sobre esto no quiere pronunciarse ante las insistentes preguntas de los reporteros. Eso sí, por primera vez desde que hace un mes saltase la noticia de su separación, aún sin confirmar por los propios protagonistas, Eva González ha reconocido que cómo se encuentra con unas escuetas, pero contundentes palabras: “Estoy bien”.

Como decimos, aunque estas dos palabras son escuetas, es la primera vez que Eva González desde que se conociese que su matrimonio con Cayetano Rivera atraviesa una crisis que les ha empujado a romper lazos y comenzar a pensar en su propia felicidad. Ella se ha centrado en su trabajo, al frente de una nueva edición de ‘La Voz’, que está cosechando muy buenos datos de audiencia. Pero en lo personal parece no tener tanto éxito pese a decir que “estoy bien”. Las últimas informaciones dejan entrever que su decisión de romper su matrimonio es firme y que ha confiado en la abogada sevillana Macarena Rus, especializada en derecho de familia, la defensa de sus derechos de cara a un futurible divorcio.

Vídeo: Europa Press

Eso sí, decíamos que no siempre Eva González se encuentra con fuerzas suficientes para sonreír ante las preguntas de los reporteros. La última vez que se expuso a las difíciles cuestiones terminó por perder la paciencia: “No te voy a contestar a nada, la verdad. No me preguntes más, porque no te voy a contestar a nada. Muchísimas gracias”, decía algo tensa la exmodelo que, sin embargo, terminó por esbozar una sonrisa cuando se le realizó una pregunta sobre su futuro sentimental que le resultó graciosa. ¡Vea los vídeos!