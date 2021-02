La presentadora de televisión, que lleva ya unos años en ‘La Voz’ de Antena 3, ha querido hacer un guiño al programa en el que tanto años ha pasado, ‘MasterChef’, demostrando que no hay malos rollos del pasado.

Mucho se habló en su momento de la salida de Eva González de ‘MasterChef’ tras seis años presentándolo en TVE. Pepe Rodríguez, uno de los miembros del jurado, con el que la sevillana mantenía una relación increíble, se pronunció al respecto con unas palabras que llamaron mucho la atención. Pepe aseguraba que nadie iba a echar en falta a la presentadora, algo que se interpretó como una pullita para Eva. Se ha hablado mucho de su salida, convirtiéndose en polémica. Pero lo cierto es que ella ha preferido seguir su vida profesional, ahora ligada a Antena 3, donde presenta ‘La Voz’, sin dar muchas explicaciones al respecto.

Aún así, parece que de su paso por el famoso y exitoso programa de cocina está más que orgullosa. De hecho, guarda un gran recuerdo de esos años, que sin duda le dieron un gran bagaje en televisión. En cuanto a la cocina, aunque nunca la vimos en los fogones, por lo menos durante la emisión de los programas, Eva González aprendió mucho sobre esta especialidad.

Tanto es así que no ha dudado en poner en práctica lo aprendido durante tantos años en su casa y en compañía de su hijo. «Tarde de lluvia, toca entretenernos como podamos… vamos a hacer creps #minichef«, escribía hace unas horas Eva González, haciendo un guiño al programa en el que ha pasado unos años maravillosos.

Con este plan hace un guiño a su anterior trabajo, ‘MasterChef’

Eva González tomó la decisión de abandonar ‘MasterChef’ para fichar como presentadora de las nuevas ediciones de ‘La Voz’ con Antena 3, sin comentar este paso profesional con ninguno de sus compañeros de trabajo en TVE. Siempre había demostrado ser una piña junto a Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, los miembros del jurado de este programa. Sin embargo, no quiso decirles nada de esta decisión tan radical.

Pepe Rodríguez aseguró que no haría falta poner a otra persona en su lugar: «Entiendo que no hace falta. Lo hicimos cuando estaba embarazada. En este programa en cualquier parte del mundo que se hace no hay presentador», declaraba en su momento el cocinero. Esto se entendió como una pullita.

Por su parte, Samantha demostró con sus palabras que tampoco sabía la noticia. Aún así, públicamente demostró el cariño que le tenía: «Es nuestra compañera y nuestra amiga. Seis años juntos, llorando, riendo, le deseamos lo mejor», explicaba la hermana de Colate cuando le preguntaron por la decisión de la presentadora.

Una oportunidad única

En su momento, se debatió sobre el motivo que había llevado a la sevillana a cambiar de trabajo. Y la razón era lógica. Y es que TVE contrataba a Eva González para cada uno de los formatos de ‘MasterChef’ que grababan. Sin embargo, Antena 3 le propuso un contrato de cuatro años, una oportunidad que no podía dejar pasar y con la que tendría más estabilidad laboral.