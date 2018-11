Eva González pone en peligro el reinado de Cristina Pedroche

Eva González ya es una de las presentadoras estrellas de Antena 3. Aceptó con felicidad e ilusión un nuevo proyecto de televisión en una cadena diferente después de numerosos años al frente del programa de cocina más conocido y de más éxito de la televisión, ‘MasterChef’. Ahora ya está inmersa en las grabaciones de las entregas de la nueva edición de ‘La Voz’, que se estrenará próximamente.

Recién cumplidos los 38 años, Eva Gonzalez ha sido elegida por la cadena de Atresmedia para presentar esta nueva apuesta, que se emitía antes en Telecinco. Su naturalidad y su imagen blanca podrían haber sido algunos de los motivos que ha llevado a la cadena a elegirla como la encargada de llevar el programa musical.

Además, contará con la ayuda de Juanra Bonet en ‘La Voz Kids’, ejerciendo el papel de Tania Llasera cuando el programa se emitía en Telecinco. El presentador de ‘¡Boom!’ formará parte de las ‘Audiciones a ciegas’ en la edición infantil de este formato.

Es una de las presentadoras de televisión más queridas

La mujer de Cayetano Rivera ha tratado de llevar su vida personal al margen de los medios de comunicación, aunque en algunos momentos no haya sido posible. Su cercanía le lleva a ser una de las presentadoras de televisión más queridas, por lo que su nuevo proyecto profesional podría ser recibido con éxito.

Este cambio de cadena permite ampliar el currículum de Eva González, lo que le ayudaría a recibir nuevos retos a los que enfrentarse en el futuro. Eso sí, su llegada a este nuevo grupo de comunicación podría significar que otras caras conocidas de Antena 3 vean reducidos sus proyectos. La más afectada podría ser Cristina Pedroche.

Y es que Eva González es la mujer del momento. Su programa se estrenará el próximo año, algo que podría ser decisivo a la hora de elegir a los próximos presentadores de las Campanadas. Esto es algo que podría desvelarse en apenas unas semanas, ya que hace unos días se conocía que Roberto Leal se convertiría en el compañero de Anne Igartiburu en el balcón de la puerta del Sol en Madrid.

La sevillana es simpática y natural, y tiene todas las características apropiadas para la televisión. Además, sus redes sociales no son nunca objeto de polémica, algo de lo que no puede presumir Cristina Pedroche. Podría ser el primer año -después de cuatro años consecutivos- que Eva González quite el puesto a la de Vallecas, aunque pueda parecer imposible, ya que sus vestidos ya son lo más esperado de la noche de Fin de Año.

¿A quién prefieres ver presentando las Campanadas en Antena 3? Hagan sus apuestas…

