Mientras se prepara para las batallas de ‘La Voz’, Eva González ha sacado un hueco para sentarse junto a Cristina Pardo en su programa, ‘Liarla Pardo’, donde ha recordado sus inicios en el mundo de la televisión: como modelo y ganadora de ‘Miss España’. Ha empezado dejando claro que ella nunca vio el certamen como algo machista: “Yo elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1”.

Para ella, la edición 2003 de ‘Miss España’ fue algo totalmente positivo: “Recuerdo la experiencia súper divertida, fue muy bonita y me hizo descubrir algo de lo que no tenía ni idea, que me gustaba la televisión, comunicar y contar cosas a la gente”.

Además, se aprovechó para romper una lanza a favor de este tipo de certámenes ya que, en su opinión, si se restringen se coartaría la libertad de todos aquellos que quieren participar de manera libre. “Yo opté, elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1, ¿por qué no puedo ser azafata de Fórmula 1? Hay que tener cuidado con eso, tú no me puedes coartarme a mí mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo, ¿puedo elegirlo yo?”, preguntó.

Eva también se quejó de un tipo de discriminación que sufren tanto ella como todas las mujeres que son madres. Cuando les hacen una entrevista, siempre las preguntan a ellas cómo hacen para conciliar, mientras que los padres no les dicen nada al respecto: “Con un trabajo tan público, siempre me preguntan a mí y a mi marido no. Él trabaja igual que yo y no le tratan igual”. Por ello, no dudó en asegurar que el feminismo “es necesario, porque todavía nos queda mucho por luchar a las mujeres”.

Los toros fueron otro de los temas de conversación de la jornada y sobre ello, la mujer de Cayetano Rivera reconoció que “no me importaría que al toro no se le matase en la plaza”. Eso sí, para llegar a esa decisión pide que se haga “un debate taurino de verdad”. “No me vale esa agresividad del antitaurino sin darle una solución”, matizó.

