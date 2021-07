Eugenia Osborne estaría buscando piso sin su marido, Juan Melnarejo, con quien lleva más de 10 años casada.

Eugenia Osborne y Juan Melgarejo contrajeron matrimonio hace diez años en Jerez de la Frontera, un lugar muy especial para ella. La pareja había superado crisis, incluso un confinamiento que, según ellos, había reforzado su relación, pero hay un detalle que podría revelar que no pasan por un buen momento. Aunque este año han cumplido su décimo aniversario, la hija de Bertín Osborne está buscando piso sin su marido, pero con sus tres hijos, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Los últimos meses han sido difíciles para ellos debido al intenso ritmo de trabajo de Juan, continuos viajes que no han hecho otra cosa que distanciarles.

Así lo revela ‘Informalia’ quien asegura que las diferencias con Juan Melgarejo han provocado que ella tome la decisión de buscar un nuevo piso. A pesar de que se mudaron hace algunos meses al elitista barrio del Viso en Madrid, ahora su vida podría dar un giro una vez más. Tras el divorcio de su hermana Alejandra y el de su padre, Eugenia Osborne puede ser la tercera en su familia en vivir un bache sentimental. Si bien en sus redes sociales ella no ha hecho mención, ya hace tiempo que no postea imágenes con el empresario, lo que hace multiplicar los rumores.

Eugenia y Juan son padres de tres niños y, aunque siempre se han mostrado como una pareja sólida, ella no ha tenido reparo en admitir que no siempre su relación ha sido férrea. «En mi caso, me he dado cuenta de que me he casado muy bien y el confinamiento me ha unido más a mi marido. Yo creo que el secreto está en no tirar la toalla, y tanto a mí como a mi marido se nos ha pasado por la mente más de una vez tirar la toalla en alguna ocasión. Pero es cuestión de no hacerlo y coger herramientas para superar esas crisis«, dijo Eugenia tras el estado de alarma. Aunque de este modo admitió que ella es como cualquier humano, así explicó cuál era el secreto de su matrimonio: levantarse después de cada día.

El confinamiento a ella le ha enseñado otras cosas como potenciar su vena artística. Sus originales delantales y sus recetas se hicieron tan virales que creó una página web en la que ponía a la venta estas piezas que tan virales se hicieron. Gracias a Homeo’clock Eugenia se siente todavía más realizada y, por otra parte, en sus redes sociales intenta también compartir vídeos haciendo deporte potenciando así la vida sana. Por el momento, sigue con esta rutina y no se ha aventurado a confirmar o desmentir en qué punto está su relación con su pareja. Quizás quiera tomarse un respiro para así tomar una decisión que sea positiva para los dos y su familia. Solo unos meses después de que Bertín Osborne y Fabiola Martínez pusieran fin a su historia de amor, vuelve a planear de nuevo la crisis sentimental en el entorno del cantante.