Hablamos con la Fundación Querer para conocer todos los detalles de la primera exposición benéfica que ha organizado Eugenia Martínez de Irujo.

Eugenia Martínez de Irujo se centró durante el confinamiento en poner color al momento tan oscuro que estábamos viviendo. Un pincel, unas pinturas y un papel en blanco bastaron a la hija de Cayetana para comenzar una aventura que poco a poco ha ido tomando forma, tanto es así que ya tiene su primera exposición cerrada. La duquesa de Montoro vende sus obras pictóricas, eso sí, por una buena causa. Ha decidido ceder los beneficios a la Fundación Querer, institución sin ánimo de lucro que ayuda a niños con necesidades educativas especiales debido a enfermedades neurológicas. Aunque la protagonista no ha dado apenas detalles al respecto sobre este proyecto tan ilusionante en sus redes sociales, SEMANA ha podido saber más datos acerca del gran día.

La hija de la duquesa de Alba está muy emocionada con su primera exposición benéfica llamada ‘El arte de querer’ y por eso está muy implicada en que todo salga perfecto el día en el que esta vea la luz. Así se lo revelan a esta revista desde la Fundación Querer, donde nos comentan que será la próxima semana cuando tenga lugar. No habrá presentación como tal debido a la crisis sanitaria, siendo este precisamente el motivo que ha provocado que a tan solo unos días todavía queden flecos en el aire. El lugar elegido para hacerlo será Madrid, ciudad en la que vive Eugenia, y donde respetarán en todo momento las medidas impuestas por el Gobierno así como el aforo permitido.

Ver esta publicación en Instagram Intentando poner un poco de color a este oscuro momento …🖤#eugeniamartinezdeirujo Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) el 16 May, 2020 a las 3:43 PDT

Allí cualquiera que lo desee puede adquirir alguna de estas pinturas que, además de ser únicas, tendrán como fin ayudar a los demás. El objetivo de esta exposición es completamente solidario y en ella los asistentes podrán divisar algunas de las obras que Eugenia Martínez de Irujo mostró en su Instagram durante el estado de alarma. Motivos florales, dibujos de inspiración oriental o animales que la también diseñadora de joyas ha plasmado en papel a base de temperas y pinturas acrílicas que, si todo sale bien, ocuparán paredes y muros de muchos hogares cuya intención sea, además de decorar, contribuir a una causa solidaria.

Muchos han sido los amigos y los anónimos que se han lanzado a felicitar a Eugenia Martínez de Irujo no solo por su talento, sino también por esta bonita iniciativa que está llevando a cabo. Entre ellos no solo llaman la atención los mensajes positivos, también los constructivos que Eugenia agradece igual que el resto. Con la amabilidad que la caracteriza responde a la mayoría de comentarios y no tiene reparo alguno es desvelar que «odia lo perfecto. «Odio las perfecciones…. y sin embargo me apasiona lo imperfecto. En las joyas me pasa lo mismo», escribió tras agradecer a un follower que le había comentado que había partes mejorables en una de sus obras.