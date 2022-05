«Nos ha llevado un año de trabajo y reuniones sacarlo adelante porque queríamos que quedara perfecto. Creo que el colorido de la colección es ideal para esta temporada. El mundo de las vajillas y la decoración también me apasiona. Para que yo me meta en un proyecto, me tiene que encantar. Si no, no me meto. Y todo lo que he hecho hasta ahora me ha encantado», dice Eugenia.