Belén Esteban también ha tenido oportunidad de con el entorno del clan Campos, por lo que puede confirmar que “María Teresa Campos tiene un problema con Hacienda, pero está recurrido”. Aun así, niega la otra parte de la información: “Hipoteca no tiene. No tiene ninguna hipoteca de la casa. La información no me viene por las Campos, que quede claro”.