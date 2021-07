Carlota Corredera no quiere que la opinión de aquellos «negacionistas» de la verdad de Rocío Carrasco vea la luz, por lo que los ha censurado en sus redes. Una estrategia para proteger a su nueva amiga que le está generando polémica, pues muchos la acusan de ser imparcial

La victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ ha sido recibido como un mazazo para aquellos que defienden la verdad de Rocío Carrasco sin opción a dudas. Entre ellos, a Carlota Corredera, que entiende que la mujer de Antonio David Flores se ha beneficiado de la misma polémica por la que muchos pedían su expulsión del reality. Si su paso por Honduras debería ser ajeno a lo sucedido en la docuserie de su enemiga, lo cierto es que no lo ha hecho y, quizá, hayan determinado el triunfo de Olga. Algo que no ha sentado nada bien a Carlota Corredera, presentadora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva”, ahora amiga de la protagonista y autoproclamada como abanderada del feminismo en la cadena. Un suceso que le ha hecho demostrar una vez más su defensa a ultranza a Rocío Carrasco en una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram, para la cual se ha protegido de posibles ataques.

La presentadora de ‘Sálvame’ no ha ocultado su deseo de defender a Rocío Carrasco por encima de todo, incluso a pesar de que su imagen pública se haya visto muy maltratada desde que aceptase el encargo de luchar por la verdad contada por su nueva mejor amiga. Esto le ha llevado a declararse enemiga pública de Olga Moreno, a quien considera “colaboradora necesaria en parte del dolor de Rocío Carrasco”. Una declaración que dijo horas antes del triunfo de Olga en ‘Supervivientes’. Después de ver que su afirmación no había calado en la audiencia y que esta se decantaba por apoyar a la mujer de Antonio David Flores, Carlota Corredera ha querido tener otro gesto hacia Rocío Carrasco a través de un mensaje en el que le declara su firme intención de estar siempre a su lado: “Hoy y siempre, te abrazo fuerte Rocío Carrasco. No estás sola, no estáis solas. Yo sí te creo”, escribía como acompañamiento a una foto de unos de sus encuentros en un plató de televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera)

Pero Carlota Corredera es consciente de que no todos opinan como ella en la guerra que se ha abierto en nombre de Rocío Carrasco en la cadena y en la opinión pública. Ella les denomina “negacionistas” de la verdad y no quiere darle voz ni voto en un debate tan mediático, por lo que ha optado por desactivar los comentarios en dicha fotografía publicada en su Instagram, para así evitar que sus seguidores comenten y se posicionen. Carlota Corredera no desea pluralidad al respecto y entiende que aquí tan solo hay una verdad y cualquier otra versión no nutre la historia, por lo que le quita la oportunidad a todos de que se desvíen de su mensaje.

Ella sentencia que cree a Rocío Carrasco y quien no lo haga no tiene opción de responderla, al menos no será en su cuenta personal. Una estrategia que pasa por “censurar” cualquier voz que no case con la suya propia. Para algunos esto no es correcto tratándose de una periodista, pero otros aplauden su decisión de defender sus principios por encima de todo y subraya su derecho de bloquear los comentarios en las fotos en las que aparece con Rociito para no contribuir a un nuevo linchamiento viral.