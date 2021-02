Rocío Carrasco demandó a Olga Moreno por revelación de secretos y este jueves se celebra el juicio en Madrid contra ella y Belén Esteban.

Rocío Carrasco tiene un día duro por delante. Tras varios retrasos en el juicio que tiene con Olga Moreno y Belén Esteban, este jueves 12 de febrero, por fin, tendrá lugar. Al parecer el motivo por el que se posponía era que la esposa de Antonio David Flores pidiera declarar por videoconferencia, un deseo al que el juez no ha accedido. De hecho, ha tenido que desplazarse a la capital para asistir durante este día a los juzgados de Plaza Castilla, donde deberá prestar declaración por revelación de secretos. Lo que quizás no esperaba la hija de Rocío Jurado es el apoyo que iba a venir junto a ella en el viaje Málaga-Madrid y esta no es otra que Rocío Flores, hija de Rocíito. La relación entre madre e hija es inexistente y, de hecho, ella se lleva de maravilla con Olga, toda una estocada que ha dejado perplejo a más de uno.

Vídeo: Europa Press

De este modo, Rocío Flores sin necesidad de pronunciarse deja clara cuál es su postura en esta batalla judicial. La joven está muy unida a los suyos y, aunque en el pasado quiso arreglar las cosas con su madre y reconciliarse, parece que finalmente no ha sido posible. No han acercado posturas, por lo que ella seguirá centrada en los suyos, entre los que, por supuesto, se encuentra Olga Moreno. Este incómodo momento que llega después de que Olga abriera una carta a nombre de su marido cuando este estaba en ‘GH VIP’ en la que se desvelaba la deuda que tiene Rocío Carrasco con la Agencia Tributaria. La malagueña se puso en contacto con sus abogados y le comunicó lo sucedido, una decisión que ahora le ha puesto contra las cuerdas.

Belén Esteban también contra las cuerdas

Si bien Rocío Carrasco puede respirar tranquila al celebrarse el juicio que tanto llevaba persiguiendo, pues con Filomena también se retrasó, ahora hace frente a un varapalo inesperado. Su hija Rocío Flores ha dejado claro la persona por la que se decanta en esta guerra y esta no es otra que Olga Moreno. La exsuperviviente ha tomado partido por la rival de su madre y, a pesar de que se desconoce todavía si estará o no presente en el juicio, lo que nadie duda es que esto puede no terminar de sentar bien a su progenitora. No será la única que testifique en este juicio, ya que, además de Olga, también lo hará Belén Esteban. La colaboradora de televisión fue denunciada por Rocío Carrasco después de que desvelara la deuda que esta tenía con la Hacienda Pública: más de un millón de euros por no hacer frente al impuesto de sucesiones y son estos datos precisamente los que ahora la llevan a juicio.