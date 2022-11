‘El Hormiguero’ para hablar de la película de terror que protagoniza, titulada ‘Venus‘, que se estrena el próximo 2 de diciembre. En la cinta, la actriz interpreta a una gogó de la noche madrileña quien, tras robar una bolsa con pastillas de éxtasis, huye herida y se refugia en la casa de su hermana y su sobrina para evitar acudir a un hospital. Allí empiezan a ocurrir fenómenos extraños. Ester Expósito ha visitado el plató depara hablar de la película de terror que protagoniza, titulada ‘‘, que se estrena el próximo 2 de diciembre. En la cinta, la actriz interpreta a una gogó de la noche madrileña quien, tras robar una bolsa con pastillas de éxtasis, huye herida y se refugia en la casa de su hermana y su sobrina para evitar acudir a un hospital. Allí empiezan a ocurrir fenómenos extraños.

Satisfecha con este trabajo, la intérprete ha contado que la fama no ha mermado en absoluto sus ganas de salir: «Salgo de fiesta mucho, a los sitios de siempre. Salgo a la calle bastante tapada porque soy muy tímida, pero intento viajar y hacer las cosas que hacía antes”.

Esther Expósito saltó a la fama con apenas 18 años, cuando formó parte del reparto de la serie ‘Élite’. “Nos dijeron que podía cambiarnos la vida, nos prepararon un poco. Te dicen que en Netflix hay cosas que lo petan y te cambian la vida. Nos contaron lo que nos podría pasar pero al final te pueden contar lo que sea que hasta que no lo vives es muy diferente. Yo siempre tuve muy claro que sería ser actriz y de alguna forma eso me ha ayudado a tener los pies en su sitio y a tener claro lo que quiero, pero es verdad que te cambia la vida y ya nada es igual”, ha recordado.

Asegura que lleva bastante bien la fama, pero cuando sale toma ciertas precauciones para evitar que la identifiquen. «Soy muy tímida y el tema de la exposición es lo que más me ha costado acostumbrarme. Disfruto pasando desapercibida e ir tranquila», ha explicado. Le gusta salir de fiesta los fines de semana: «Me ayuda a desconectar». Y suele quedar con amigos que la apoyan «para que no pase nada extraño». Y es que no desea renunciar a nada de su vida anterior por el éxito que ha logrado en su carrera como actriz: «No quiero dejar de hacer cosas aunque mi vida haya cambiado. Lo de salir de fiesta no lo he dejado. Suelo ir a los mismos sitios de siempre. Te tratan bien y te cuidan».

«Te dan miedo las arañas, pero te encantan los tiburones blancos», la ha recordado Pablo Motos. “La araña me parece un ser muy inquietante, pero luego tengo una atracción fatal con ellas porque tengo el algoritmo de Google lleno de arañas”, respondía la joven.

Sobre ‘Venus’, ha destacado que “es una bomba atómica del terror y del surrealismo”. La trama le resultó interesante desde que le llegó la propuesta: “Mi personaje es una gogó que tuvo una vida complicada, roba una mercancía de droga y se esconde en casa de su hermana a la que no ve hace mucho tiempo, pero en ese edificio pasan cosas raras. Hay mucha sangre, los últimos 20 minutos estoy embadurnada en sangre”. Entonces, Motos ha comentado que «hay distintos tipos de sangre» y la joven respondía: “Hay miles de tipos, más coagulada, más líquida, otra para cuando hacen los chorritos». Esta última se usa de una manera muy concreta: «Dentro de la prótesis de las heridas hay un cable enganchado y detrás de mí está el de efectos especiales que se esconde con un tanque o una bolsita de sangre, después por presión o soplando lo activa”. Incluso ha contado que «hay una que sabía y olía a menta”.

“Me gusta mucho inventarme la estética del personaje y me apetecía hacer uno que tuviera heridas en la cara. Me divirtió mucho quedar con la maquilladora para crearlo”, añadía. El cine de terror es su «género favorito». Ya «desde niña, te hablo de 6, 7 años. Vi «REC» con 11 años. Me lo paso súper bien, me genera adrenalina, es el género que más disfruto… El asesino porque pasa en la vida real, porque existen, también soy adicta a los documentales de asesinos en serie”. Prueba de su pasión por el terror es que contaba historias de miedo a sus amigas: “Era un poco traviesa y me inventaba historias para meterles miedo, a mi primo le dejaba encerrado a oscuras en una habitación».