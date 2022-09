Cabizbaja y con el rostro serio. Así se ha dejado ver Esther Doña un día más. La viuda del marqués de Griñón se está haciendo poco a poco con su nueva vida. A pesar de que lo ha pasado mal tras su ruptura de Santiago Pedraz, esta ha empezado ya a retomar la rutina. Hace unos días la veíamos acudir a la peluquería para pelar a su perro. Lo hacía con ropa deportiva. Este lunes se ha dejado ver de nuevo, aunque sola. Eso sí, también con ropa deportiva. Y es que ya toca volver al gimnasio para cuidarse de nuevo tras los excesos del verano.

La viuda del marqués de Griñón retoma la rutina en Madrid

Vídeo: Europa Press.

Esther Doña ni confirma ni desmiente que se esté refugiando en su amigo Bruno tras su ruptura con el juez Pedraz. La viuda del marques del Griñón asegura que «está bien» pero no ha querido aclarar si su amistad con Bruno es fue el detonante de su ruptura con el juez. Después de vivir unos momentos delicados, esta prefiere seguir con su día a día sin dar más detalles sobre su nueva etapa sentimental.

Equipada con su ropa para hacer deporte y unas gafas de sol, Esther acude al gimnasio para retomar la vida saludable tras un verano de lo más intenso. Ha sido un verano de muchas emociones y ahora desconecta de todos los malos momentos vividos a base de mucho deporte.

Retoma el deporte para desconectar de la etapa más difícil

Esther Doña llevaba días siendo la persona más buscada después de que se haya confirmado su ruptura con Santiago Pedraz apenas unos días después de que se conociera que se habían comprometido. Se dejó ver hace unos días contado todo sobre cómo se encuentra en estos momentos tan complicados. Entre todas las cosas que ha contado, Esther Doña no ha dudado en desvelar el mensaje que le escribió Santiago Pedraz a través de WhatsApp, en el que daba el paso de romper la relación. «Yo lo único que quería decir es que las declaraciones que tenía que hacer ya las he hecho y lo único que quiero puntualizar es que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos’», declaraba rotunda, todavía sorprendida con lo ocurrido y revelando el mensaje que recibió por parte del juez.

Esther Doña asegura que pensaba que se trataba de un enfado de Santiago Pedraz y desmiente que la relación acabase el 12 de agosto: «Desde el 12 no nos vemos, pero el mensaje que yo recibí fue el día 20 y en el que me decía que ‘nuestra relación es imposible, hablamos algún día. Cuídate, besos’. Luego intenté contactar con él, no lo consigo, hablo con su hermano, recibo otro mensaje de por qué he hablado con su hermano cuando nadie sabía nada, entonces cómo yo me iba a creer que eso es así. Pienso que es un arrebato y ya».