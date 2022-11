Esther Doña se quitó este jueves la coraza. La ex de Carlos Falcó se sentó en ‘Y ahora Sonsoles’ tras varios días de espera y lo cierto es que no decepcionó, pues dio grandes titulares sobre su relación con Santiago Pedraz. Una vez roto el compromiso, la malagueña ha reflexionado sobre si hubiera funcionado o no su matrimonio, una historia sobre la que tiene muy claro su final. «Ese matrimonio hubiera sido absurdo porque éramos personas totalmente distintas», dijo la modelo. Semanas después de su ruptura asegura que ha encontrado la paz, de hecho, ya hay quien le aconseja que se enamore de nuevo.

«Es verdad que cuando pasó lo de Santiago todos ellos desaparecieron, pero ahora que todo se ha acabado, han vuelto. Los amigos de Carlos me dicen que no me preocupe, que hay más caballeros, que ellos se van a encargar y que me voy a enamorar de nuevo«, dice Esther Doña. Unas palabras muy llamativas que no han dejado indiferente a nadie. Esther Doña dio así a entender que el círculo del que fuera el marqués de Griñón quería tenderle la mano y presentarle a otro hombre similar a Carlos Falcó, quien siempre ha mantenido que ha sido el hombre de su vida.

Sin embargo, Esther asegura que ahora no tiene ilusión ni ganas de volver a abrirse al amor. Necesita tiempo para sí misma y descarta cualquier posibilidad de relación, al menos por ahora. «Ahora no tengo a nadie. No voy a volver a tener pareja porque es tan bonito lo que he vivido…», comenta. La maniquí ha dejado atrás su relación con Santiago Pedraz y, de hecho, mantiene que no habrá reconciliación entre ellos. Tampoco siquiera una amistad.

La socialité se mostró en ciertos momentos indiferente hacia el juez de la Audiencia Nacional durante su entrevista, un sentimiento que, según ella misma, le ha trasmitido su ex tras su ruptura. Mantuvieron un noviazgo durante un año, pero todo saltaba por los aires este verano, siendo ahora cuando Esther Doña ha roto su silencio acerca de cómo se siente. Ahora muchos se preguntan qué opina de las declaraciones de la ex de Carlos Falcó, con la que ha estado a punto de contraer matrimonio. Un romance que terminó por un mensaje de WhatsApp, lo que dejó completamente rota a la modelo: «Parece ser que ese es su modo de operar. Lo he pasado muy mal, fatal. Creo que ha sido por la indiferencia».