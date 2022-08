La bomba saltaba el mismo día que anunciaban boda en la revista ‘Hola’: «Esther Doña y el juez Santiago Pedraz han cortado». Así lo aseguraba la periodista Marta Cibelina en su blog. Desde entonces, SEMANA se ha intentado poner en contacto con Esther Doña. Han pasado 48 horas y la viuda del marqués de Griñón no ha atendido a las llamadas y tampoco a los mensajes de Whatsapp, a pesar de que los ha leído. Un silencio que dice mucho. Entre otras cosas porque no ha respondido ni siquiera para desmentir la información, algo que sería lo más lógico cuando se está diciendo que has roto con tu novio.

La pareja habría puesto fin a su relación hace unas semanas

Esther es una persona que siempre atiende a los medios y a las llamadas de periodistas, pero ahora no coge el teléfono y ha dado la callada por respuesta. Prefiere callar que mentir. Ni siquiera ha subido la portada de ‘Hola’ a sus redes sociales, algo que siempre hace cuando concede una entrevista. Un comportamiento muy diferente al habitual, lo que viene a confirmar dicha ruptura.

Fuentes consultadas por SEMANA nos indican que «la noticia es cierta» y que la pareja «rompió hace varias semanas». Por otro lado, en el programa ‘Es la mañana de Federico’ de EsRadio, indican que el entorno del juez Pedraz también confirman la ruptura. Es de entender que en breve saldrá ella a confirmar esta información bien con un comunicado o mediante otra entrevista. Aunque, como decimos, su silencio y el que no conteste para desmentir dicha ruptura ya es una confirmación.

Ella se mantiene en silencio y no confirmar ni desmentir la noticia

Esther y el juez se conocieron en una fiesta que dio el que era su marido, el marqués de Griñón, en el palacio El Rincón, que está muy de actualidad por la docuserie ‘La marquesa’ de Tamara Falcó. Es aquí donde monta un restaurante efímero, en el que sus familiares y algunos amigos disfrutan de sus platos. Según ha contado en alguna ocasión Esther, Carlos Falcó se adelantó: «Hace unos años, Carlos comentó en una reunión con amigos algo que me dejó perpleja: ‘El día que yo no esté, Santiago es el hombre que me gustaría para Esther», contaba ella hace tiempo.