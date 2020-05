Estela Grande por fin puede celebrar que se encuentra en la fase 1 de la desescalada en Madrid. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha aprovechado esta gran noticia para grabar un vídeo en el exterior de la casa en la que ha pasado los días de cuarentena con unas amigas.

«Me vais a acompañar a hacer un tatuaje, el más grande que tengo hasta el momento, un tatu brutal. Es un poco grande, así que igual va a doler un poquito», comienza diciendo. Una vez que ha llegado al estudio, Estela Grande ha querido desvelar de qué se trata el dibujo que se va a hacer.

«Me voy a tatuar una rosa en el antebrazo. Ya sé qué tipo de rosa quiero y ahora él (se refiere al tatuador) está haciendo ahora el diseño», explica motrando la rosa que se va a hacer a continuación. Estela no puede esconder sus nervios, pero demuestra tener muchas ganas de empezar.

Sin embargo, no solo ha sido este el dibujo, sino que Estela le ha querido añadir el tallo de la flor. El resultado del diseño le ha encantado y no podía esperar a verlo en su piel: «Ahora toca ponerlo en mi pequeño bracito», decía muy nerviosa y deseando que el tatuador empezara a trabajar.

Después de varias horas tatuando, Estela Grande no podía esconder su felicidad al ver el tatuaje en su antebrazo. «Es el tatuaje más bonito que has hecho en tu vida, ¿verdad?», le preguntaba Estela muy emocionada. El tatuador le contestaba: «Es la rosa más bonita que he hecho en mi vida, sí», le recalcaba.

«Al final, entre unas cosas y otras, hemos estado aquí en el estudio de tatuaje casi todo el día, pero ya tengo hecho mi tatuaje. ¡Me apetecía un montón! Llevo soñando con este tatuaje, con tenerlo, meses y meses. Yo creo que antes de entrar a ‘Gran Hermano VIP’ ya me apetecía tenerlo», comenta tras hacérselo.

«Estaba esperando porque no encontraba a la persona de la que me fiara para hacérmelo. Ahora tiene que curarse, tengo que tener cuidado, no me puede dar el sol, tengo que curarlo con cremita, el film me lo tengo que quitar a las dos horas para que me entre el aire, y así se cure. Y estoy deseando hacerme el siguiente», dice animada.

Esta rosa no es el único tatuaje que tiene Estela en su cuerpo. Aunque no es de tatuajes grandes y prefiere hacerse dibujos pequeñitos con significados, Estela ya tiene varios en su cuerpo. Ahora ha querido hacer un repaso a todos ellos con el fin de enseñárselos a sus fieles seguidores.

A continuación, hace un repaso por todos los tatuajes que tiene: