Hace siete días Diego Matamoros y Carla Barber confirmaron los rumores. El colaborador de televisión y la doctora estética habían iniciado una relación sentimental, con cuyo comienzo estaban muy ilusionados. Así se evidenciaba también en las fotografías que la revista SEMANA incluyó horas después de este bombazo en sus páginas. Eran las primeras fotografías en las que se les veía juntos en público. Entonces, todos los ojos se posaron en su expareja, pero todavía esposa, Estela Grande. La modelo acudió a su puesto de trabajo en ‘Viva la vida‘ y no pudo evitar ser preguntada por el momento sentimental que estaba viviendo. ¿Le dolía ver a Diego con otra mujer? Sosegada, aunque dejando claro que para ella su matrimonio formaba parte del pasado, la maniquí reveló que lo que estaba sucediendo no era de su agrado. «Es complicado verlo, aunque yo ya no sienta lo mismo, no es agradable. Le deseo que sea súper feliz» , dijo. Su único reproche fue que no hubiera sido Diego la persona en revelarle su nuevo estado sentimental, el mismo que además ha cambiado para ella, tal y como publica SEMANA en exclusiva. Según ha podido saber este medio, Estela Grande también está ilusionada.

Desde hace algunas semanas la modelo ha comenzado a salir con un jugador de fútbol del Getafe. Él es Juan Antonio Iglesias Sánchez, tiene 21 años y nació en Valladolid, pero ahora reside en Madrid, la misma ciudad en la que vive Estela. Esta revista ha podido saber que las primeras citas de ambos llegaron con la Fase 1, aunque llevaban algunos meses en contacto telefónico. Detalles que además te desgranamos en nuestro último número de la revista SEMANA. Su entorno asegura que Estela y Juan Antonio son muy parecidos y, de hecho, a través de las redes sociales ya bromean el uno con el otro, lo que evidencia que empiezan a dar normalidad a su unión. Se comentan las imágenes y poco a poco van dejando pistas en sus respectivos perfiles de Instagram y es que ya no se esconden.

Ver esta publicación en Instagram Keep calm and grill on 🔥 Una publicación compartida de Juan iglesias (@juanitoiglesias) el 29 Abr, 2020 a las 6:55 PDT

Para conocer más sobre este futbolista que ha cautivado a Estela Grande nos adentramos en su red social. En su perfil descubrimos que tiene cosas en común con Diego Matamoros, pues ambos tienen un perro de la misma raza, comparten el gusto por los vehículos de alta gama, tienen tatuajes y cuidan al máximo su aspecto físico. A través de sus publicaciones también hace partícipe a sus seguidores de sus entrenamientos así como de la familia que posee y a la cual parece estar muy unido. No obstante, con quien tiene una relación tremendamente estrecha es con su hermano Gonzalo, quien, además ha jugado un papel muy destacado en su incipiente historia de amor con Estela.

Una relación que se ha fraguado casi al mismo tiempo que la de Carla y Diego Matamoros. La pareja formada por Diego y Carla no deja de profesarse dedicatorias públicas y de pasar tiempo juntos, lo que demuestra que lo suyo va viento en popa y a toda vela. Cabe destacar que Barber, además, cuenta con un gran apoyo, el de Laura Matamoros, con la que tiene una amistad muy especial, a diferencia que con Estela, pues estaban distanciadas.

Estela ha iniciado los trámites de divorcio

Su matrimonio duró poco más de un año y, a pesar de que su relación ha estado marcada por las idas y venidas, parece que la ruptura no tiene vuelta atrás. La propia Estela confirmó en ‘Viva la vida’ que había iniciado los trámites de divorcio, a pesar de que sigue teniendo cariño hacia Diego. Tras estas palabras dedicó también halagos hacia la mujer que comparte ahora la vida con Matamoros, Carla Barber. «Es un mujerón«, deslizó Estela Grande sobre la doctora. En ese momento, hace apenas tres días, no se había descubierto que su corazón está ocupado por un joven que le ha devuelto la ilusión cuatro meses después de romper con Diego Matamoros.

La ruptura de Diego Matamoros y Estela Grande

El punto de inflexión del matrimonio formado por Diego y Estela llegó cuando la modelo participó en ‘GH VIP‘. Desde ese momento ya nada volvió a ser lo mismo entre ellos. La amistad que ella forjó con Kiko Jiménez molestó mucho a Diego y, aunque tras su salida la pareja acercó posturas, tras incorporarse a ‘El tiempo de descuento‘ Diego y Estela pusieron fin a su relación.