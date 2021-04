Rocío Flores ha vuelto a responder a Carmen Borrego después de que insista en que ella seguirá comentando el concurso de Olga Moreno.

Rocío Flores y Carmen Borrego siguen dando que hablar. Fue hace tan solo unos días cuando la joven de 25 años dio un puñetazo sobre la mesa para decirle públicamente que, según ella, Carmen no tenía nada que decir sobre su familia. No aprueba que critique a Olga por confesarse en ‘Supervivientes’ sobre ella, su padre o su hermano, pues lleva más de dos décadas junto a ellos, tampoco que en su día dijera en una exclusiva que su madre jamás la iba a perdonar. Pues bien, esta guerra solo acaba de empezar. Este fin de semana la hija de María Teresa Campos respondía a Rocío Flores, quitándole importancia a sus declaraciones y es que mantiene que sus palabras son tan solo desde su puesto como colaboradora: «si Olga está haciendo un concurso y hace unas declaraciones lo normal es que yo hable”. Aunque entiende que a ella pueda molestarle, Carmen no piensa guardar silencio, una cuestión sobre la que ha sido preguntada Rocío en plena calle.

Vídeo: Europa Press

Mucho más tranquila que hace algunos días, la nieta de Rocío Jurado se enfrenta esta semana a su momento más complicado. Será este miércoles cuando su madre, Rocío Carrasco, reaparezca en televisión para responder en directo a todas las dudas planteadas sobre su documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, un instante en el que quizás aproveche para contestar a las peticiones públicas de su hija. Mientras ella le pidió que le cogiera el teléfono, ya que le había llamado hasta tres veces sin obtener respuesta, puede que este sea el momento en el que descubra el por qué de la actitud de su madre. Para saber qué opina de Carmen Borrego y de su intención de seguir hablando sobre su familia, debes dar al play en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

La tensión entre ellas es más que evidente, hecho que se hace palpable en las apariciones en televisión de ambas. Un sentimiento mutuo ante el que Carmen Borrego se apresuró a decir hace algunas semanas que si se la encontrara la saludaría sin problema alguno, tal y como le sucedió a su hermana Terelu a la salida de un restaurante en la capital. A pesar de que tan solo se saludaron con un escueto y frío «hola», ambas fueron educadas y dejaron a un lado los enfrentamientos que puedan existir entre ambos clanes. Y es que Rocío es más que consciente de la defensa que María Teresa y sus hijas han hecho de Rocío Carrasco y Fidel en multitud de ocasiones, actitud que no siempre ha calado bien en Antonio David y los suyos.

De momento, Olga Moreno sigue en la aventura selvática, por lo que todo apunta a que semanalmente sus familiares tendrán que enfrentarse a la opinión de Carmen Borrego y otros colaboradores sobre su concurso.