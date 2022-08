Rocío Flores está pasando un verano de lo más increíble. No para de hacer planes con amigos y con su familia. A pesar de que están siendo unas vacaciones complicadas porque son las primeras que su padre, Antonio David Flores, pasa sin Olga Moreno y sí con Marta Riesco, la joven no ha dudado en coincidir con su progenitor y así disfrutar de tiempo juntos. Durante uno de los días que han pasado padre e hija, estos no han dudado en compartir un posado en ropa de baño.

La joven posa con su padre en una espectacular piscina con vistas