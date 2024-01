El espectacular fiestón que ha organizado Jesulín de Ubrique por su 50 cumpleaños: todos los invitados

Jesulín de Ubrique está de celebración. El pasado 9 de enero, el torero cumplía 50 años y ha sido este sábado que ha decidido organizar un fiestón por todo lo alto para celebrar esta edad redonda. El marido de María José Campanarios ha reunido a todos sus amigos y familiares en una comida en Arcos de la Frontera: la odontóloga, su hermana Carmen Janeiro, Carmen Bazán e incluso sus suegros. Nadie se ha querido perder este evento en el que seguro que no faltarán las risas y el buen rollo.

El deseo de Jesulín de Ubrique por sus 50 años

Hace un par de días, María José Campanarios felicitaba a su marido con un carrusel de imágenes de Jesulín de Ubrique en distintas situaciones de su vida: "Felicidades por esta nueva vuelta al sol al alma más pura que pueda existir, al del corazón más gigante, al que trabaja sin descanso, al que me protege hasta del aire que pueda rozarme… Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme ‘es que necesito saber que estás ahí. Felices 50, ‘minino’, mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado. No puedo decirte más que que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar", escribió de lo más enamorada.

Sin duda alguna, este está siendo un buen momento para Jesulín de Ubrique. Después de su paso por ‘MasterChef Celebrity', que el torero se quedó a las puertas de una final, el torero no está para polémicas, como el dardo envenenado que le envió Belén Esteban, que interpretó la felicitación de su mujer y Julia Janeiro como un ataque hacia ella misma. En vez de eso, el diestro solamente ha pedido como deseo de cumpleaños mantenerse como hasta ahora: "Estoy muy contento, fenomenal. Disfrutar y a pasarlo bien".