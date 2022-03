La noche más importante para el séptimo arte ha llegado. La espera ha merecido la pena y la 94 edición de los Premios Oscar se han celebrado con la máxima normalidad posible después de los dos años anteriores en los que la pandemia provocada por el coronavirus nos dejó ceremonias descafeinadas. Sin embargo, la alfombra roja se ha desplegado en las inmediaciones del Dolby Theatre, el templo donde cada año se celebra la entrega de las estatuillas. Los premios más codiciados del cine y de las estrellas de Hollywood ha empezado con muy buen pie para nuestro país. Si bien Javier Bardem y Penélope Cruz son los grandes nombres que pisan el Teatro Dolby, no hay que obviar que el español Alberto Mielgo se ha alzado con el triunfo a ‘Mejor cortometraje animado’ por ‘El limpiaparabrisas’ en unos galardones que no han estado exentos de polémica.

El primer español en conseguir el Oscar al mejor corto de animación

Alberto Mielgo se ha hecho con el galardón a mejor cortometraje de animación por The Windshield Piper (El limpiaparabrisas), en una categoría en la que competía con Bestia, de Hugo Covarribias y Tevo Díaz; Affairs of the Art, Boxballet; y Robin Robin, a priori la favorita. Sin embargo, el madrileño se ha impuesto en la sección y se ha hecho con la estatuilla más deseada por el mundo del cine. Este corto se presentó en el pasado festival de Cannes. El cineasta se ha convertido esta madrugada del domingo al lunes en el primer español que gana un Oscar al mejor corto de animación y el tercero en estar nominado después de Javier Recio por «La dama y la muerte» (2009) y Nuria González Blanco por «Late afternoon» (2018), aunque éste era de producción irlandesa.

Tal y como hemos dicho anteriormente, estos galardones no han estado exentos de polémica. Y es que la categoría de ‘Mejor corto de animación’ se ha hecho en una ceremonia previa a la gran gala en directo. Han sido ocho categorías las que han quedado excluidas de la ceremonia en directo. Algo que no ha sentado muy bien a muchos miembros de la industria. Sin ir más lejos, Javier Bardem ha denunciado este hecho en la red carpet. No ve con buenos ojos que estas categorías no tengan el reconocimiento que se merecen, ya que todos forman parte de esta industria.

Las ocho categorías excluidas de la gala de los Oscar han sido las correspondientes a corto documental, montaje, maquillaje y peluquería, música original, diseño de producción, sonido, cortometraje documental y cortometraje de animación. En lugar de tener su espacio en la gala del 27 de marzo, celebrada en la madrugada del domingo al lunes, estos premios se han otorgado una hora antes de la ceremonia, y solo se han visto, resumidos, en interludios de vídeo.

Alberto Iglesias se queda sin su estatuilla

Quien no ha podido alzarse con el galardón ha sido Alberto Iglesias, nominado a ‘Mejor Banda sonora’ por su trabajo en Madres Paralelas. Sin embargo, Hans Zimmer ha sido quien ha obtenido el reconocimiento por su música en Dune. Ambos competían con la californiana con raíces mexicanas Germaine Franco, por Encanto; con Nicholas Britell por No mires arriba; y con Jonny Greenwood por El poder del perro.

Esta era la cuarta nominación al Oscar para Alberto Iglesias. Sin embargo, todavía no ha podido alzarse con el ansiado galardón. Además de esta nominación, también optó al premio por sus trabajos en El jardinero fiel (2005), Cometas en el cielo (2007) y El topo (2011). A pesar de estas cuatro nominaciones, como hemos dicho anteriormente, no se ha podido alzar con ninguna estatuilla.

Penélope Cruz y Javier Bardem, los nombres más sonados en nuestro país

Y es que la pareja de actores son los nombres que más han sonado en nuestro país cuando hemos hablado a la 94 edición de los Premios Oscar. Es la primera vez que la pareja está nominada en sus respectivas categorías. Ella en la categoría de ‘Mejor actriz protagonista’ gracias a su papel en ‘Madres paralelas’ y Bardem ha obtenido su cuarta nominación por su papel de Desi Arnaz en ‘Being The Ricardos‘. A pesar de que sus nombres han sido los más sonados, no podíamos olvidarnos de las nominaciones de Alberto Mielgo a ‘Mejor corto de animación’, que ha logrado llevarse la estatuilla; y la de Alberto Iglesias a ‘Mejor banda sonora’, que no se ha convertido en el ganador de su categoría.