La relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco continúa generando un gran interés. Un noviazgo que pilló a algunos por sorpresa aunque en los pasillos de Mediaset parecía ser un secreto a voces. Belén Esteban ha confesado que ella sabía que estaban juntos, incluso, antes de que comenzara la pandemia en 2020. «Lo sabíamos mucha gente», ha afirmado tajante arrojando algunos datos esclarecedores de este romance.

La colaboradora ha hablado sin tapujos del tema durante su polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. “Hace dos años, cuando salen las imágenes de la fiesta antes del covid -la fiesta antes del verano que se vio que fueron a la discoteca- desde ahí es cuando empiezo a escuchar cosas», ha afirmado sobre el inicio de un romance que se confirmaría a principios de este 2022, pero según sus palabras comenzó en 2019.

La primera vez que le confesaron a Belén Esteban que Antonio David Flores y Marta Riesco tenían algo más que una buena amistad fue en la terraza de un bar. «Me lo dice una camarera», ha indicado. También ha señalado que habría sido la propia periodista quien querría que el romance llegase a oídos de la propia Olga Moreno. «Marta Riesco le contaba a amigas de Olga que ella estaba con Antonio David para que se lo dijeran a ella», ha recalcado.

Belén Esteban ha confirmado que la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ supo hace tiempo de la existencia de una conexión especial entre su marido y la reportera. «A Olga se lo hacen saber y ella no se lo cree», ha explicado. También ha señalado que una persona, de quien no ha desvelado el nombre, le hizo saber a la colaboradora que Antonio David Flores mantenía una relación extramatrimonial. «Me lo dice con una intención. Me consta que Marta mantenía una relación con él. Lo sabíamos mucha gente».

El complicado momento de Olga Moreno

Asimismo, la de Paracuellos ha recordado que tanto Rocío Flores como Olga Moreno están pasando por unas circunstancias difíciles. «Lo están pasando muy mal por culpa de Antonio David». Belén ha reconocido que la familia de Olga «esta muy molesta» con el malagueño. «Yo no podría vivir con mi marido sabiendo que puede estar con una chica», ha subrayado durante su polígrafo.

La relación de Antonio David Flores y Marta Riesco se confirmó el pasado 12 de enero. Fue el propio protagonista quien lo reconoció a través de una nota publicada en sus redes. «Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación», afirmó despejando así todos los rumores y habladurías.