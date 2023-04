Eros Ramazzotti, recién convertido en abuelo, la lía en su concierto en Madrid

Eros Ramazzotti está de enhorabuena. El cantante italiano, de 59 años, ha dado la bienvenida a su primer nieto, Cesare Cerza, el bebé de su hija Aurora Ramazzotti. "La vida es maravillosa a pesar de todo. Bienvenido Cesare, el futuro está en tus manos", afirmaba emocionado en su perfil de Instagram. Una noticia que le ha pillado en nuestro país con motivo de su concierto en el WiZink Center de Madrid. La velada no estuvo exenta de polémica. Y es que se marchó durante unos minutos del escenario desconforme con el trabajo que estaba realizando el equipo de seguridad.

El italiano colgó el cartel de 'no hay entradas' y su público estaba expectante por verle de cerca. Algunos de los espectadores que habían comprado una entrada VIP se quejaban del alto coste para seguir el espectáculo sentados en una butaca de pista. "Vergozoso", señalaba un tuitero. El show se desarrolló con un destacado incidente cuando él quiso contar con el calor del público y pidió a sus fans que se acercaran al escenario. Sin embargo, los distintos miembros de seguridad hicieron que la multitud volviera a su sitio. El enfado de Eros Ramazzotti no se hizo esperar. Fue él quien afirmó que se iba y recordó que la gente había pagado para "divertirse". "Yo me voy", dijo. Una amenaza que cumplió durante unos pocos minutos.

Eros Ramazzotti la lía en su concierto

El italiano se marchó del escenario y cuando regresó volvió a reprochar al equipo de seguridad su actuación. Afirmó que los distintos miembros no estaban tratando bien al público y dijo que para él no existía ningún problema con tener a sus fans cerca. "Si queréis que se sienten, debe ser sin tocarlos. Podéis hacer sentar a la gente, pero no así. Sin tocar, sin hacer nada más", subrayó.

Entre los espectadores que pudieron seguir el concierto, más de uno se mostró crítico con la actuación del italiano. "La culpa ha sido de él que lo ha fomentado. Si el concierto es sentado no puede provocar a la gente que se levante y se acerque al escenario para luego enfadarse con la seguridad. Luego queda muy bien pidiendo que se sienten todos… pero él es el responsable", afirmaba un fan en Twitter. En otro momento álgido de la noche, el público volvió a levantarse coreando una de sus canciones más emblemáticas a lo que él pidió que se sentaran. "O la seguridad me mata. Es que me mata", bromeó.