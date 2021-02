El colaborador de ‘Sálvame’ siempre se ha decantado por no hablar de su vida en los platós, pero sin darse cuenta nos ha dejado ver dónde vive con sus hijas.

Kiko Hernández es uno de los colaboradores más habituales en el plató de ‘Sálvame’. El colaborador de televisión es uno de los rostros más conocidos de Mediaset, pero es uno de los que ha conseguido que no se hable de su vida en los platós. Siempre es discreto con lo que hace cuando se apagan las cámaras y no habla de su día a día ni siquiera con sus compañeros de trabajo.

A pesar de su interés de que no se hable de cómo es su vida, Kiko Hernández no siempre lo consigue. Hace apenas unos días tenía que dar explicaciones sobre el motivo que le había llevado a estar unos días ausentes en ‘Sálvame’. Es tan habitual encontrarlo en el plató cada día que cuando no está llama la atención de sus seguidores.

«Por cierto no he venido estos días no porque he tenido Covid, ni haya tenido Covid-19», aseguraba Kiko Hernández. A pesar de que él no quiso revelar el motivo real, fue la propia Lydia Lozano la que dio pistas sobre su ausencia de dónde y con quién ha estado estos días: «Porque te ha apetecido cogerte unos días con tus hijas», declaraba la colaboradora. Para que no contara más detalles, Kiko la interrumpía con un «bueno por lo que sea».

Poco sabemos de cómo es su vida cuando sale de las instalaciones de Mediaset. Él no quiere hablar de ello, pero lo cierto es que gracias a que sí está presente en las redes sociales, hemos podido saber algunos aspectos de su día a día que para todos eran desconocidos.

Kiko Hernández sí nos ha dejado ver algunos rincones de su casa

Hemos sido partícipes de las tartas que compra para los cumpleaños de sus hijas, también sabemos qué planes hace durante sus días libres o sus vacaciones, e incluso nos ha mostrado algunos de sus platos favoritos. De lo que no parece haberse dado cuenta Kiko Hernández es que gracias a sus publicaciones hemos podido conocer algunos rincones del hogar que comparte con sus hijas, Abril y Jimena, que ya tienen cuatro años.

La cocina la hemos podido ver desde varias perspectivas y también sacamos en conclusión que es su lugar favorito de la casa. Una vivienda que está rodeada de naturaleza, tal y como el colaborador de televisión mostró cuando compartió las consecuencias del paso de la borrasca Filomena en Madrid.

A continuación, os mostramos todas las fotos de la casa de Kiko Hernández que él mismo ha mostrado a través de las redes sociales, a pesar de que no es muy dado a compartir aspectos íntimos de su vida en estas plataformas ni en los platós de televisión en los que trabaja: