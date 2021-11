Enrique Ponce apenas ha dado señales de vida desde que se retirara del mundo de los toros. El diestro continúa desaparecido y pocos saben en qué proyectos está volcado desde entonces, sin embargo, SEMANA ha encontrado una misteriosa empresa que al torero le tiene muy ilusionado. Relacionada con la música. Fue hace algunos meses cuando Ponce creó ‘Oye flaco’, una sociedad limitada en la que él aparece como administrador y cuya razón social es «la creación y consolidación de una banda o grupo de música». Y es que, no solo grabó 10 canciones que según su círculo «son un auténtico espectáculo», sino que además hizo los pasos previos para triunfar en la música. No obstante, nada se sabe de su disco.

Este no es el único objetivo de ‘Oye flaco’, ya que esta empresa también se ha creado para «la realización de espectáculos, galas o actuaciones artísticas». Una clara declaración de intenciones que demuestra que Ponce no se conforma con vídeos posteados en sus ya extintas redes sociales y que tiene grandes sueños en su mente. Eso sí, este aspecto resulta llamativo si se tiene en cuenta que su disco permanece guardado en un cajón desde hace meses. Precisamente sobre los motivos que han frenado su lanzamiento, SEMANA ha hablado con su entorno, pero no quieren hacer declaraciones al respecto.

Fundada junto a dos miembros de ‘Materia Prima’, grupo que ha producido, compuesto y dirigido este disco, justo este año ha incluido un cambio en su organigrama. Ponce ha incluido hace poco a un nuevo apoderado en esta sociedad constituida el pasado año, una prueba de que está activa y de los planes que tiene el diestro para el futuro. Si bien quedó en el aire su trabajo musical, lo cierto es que Ponce siempre ha obtenido grandes críticas de expertos en esta materia. En especial del productor musical, Alejandro Abad, quien ha dado su opinión sobre el talento de Enrique Ponce a SEMANA: « Lo hace bastante bien… Es un estilo que no es vigente y que no está funcionando como por ejemplo el reggaetón. Eso no resta mérito a lo que él está haciendo…», dice Abad.

La pandemia no ha sido fácil para ningún cantante, aunque pocos entienden la razón por la que él mismo anunció un proyecto musical que nunca ha visto la luz. Con micrófono en mano y desde un estudio de grabación, Enrique Ponce compartió con sus seguidores su incipiente andadura en el mundo de la música. Un camino que frenó públicamente en seco y del que muy poco se ha sabido tras su retirada de la tauromaquia, al igual que de su vida junto a Ana Soria. Ambos continúan enamorados, viviendo en Almería y realizando viajes por Andalucía, de hecho, hace apenas unas semanas viajaron con la familia de Ana a Granada, donde se les pudo ver muy acaramelados.