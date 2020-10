Enrique Ponce y Ana Soria han vuelto a gritarse su amor a los cuatro vientos. Te contamos cuáles han sido las últimas palabras del diestro.

La relación sentimental de Enrique Ponce y Ana Soria marcha sobre ruedas. Hace tan solo unos días la pareja compartió unas imágenes en las que se hacía evidente que estaban redecorando su hogar, pasos con los que su historia de amor se hacía todavía más sólida. Poco después, concretamente este domingo, el diestro compartió una imagen inédita de ambos en los que se ve que beben los vientos por el otro. La complicidad que les une es indescriptible y los dos están muy enamorados del otro. Prueba de ello, la publicación del torero en Instagram este fin de semana: «Tú haces que cada rincón se ilumine y cobre vida!!❤️❤️ @anasoria.7 #inlove #enriqueponce». La misma imagen que ha compartido en las stories de su red social, presumiendo así de su fotografía por todas las vías posibles.

Solo llevan unos meses juntos, pero eso no impide que vivan su amor intensamente. Así lo demuestra que incluso Enrique Ponce comentara sin dudarlo la última imagen que publicó la almeriense, ya que con ella le cautivó todavía más si cabe. En ella, aparecía Ana Soria posando en plena naturaleza y con el mismo look que lució poco después con el torero, por lo que es muy probable que el diestro ejerciera fotógrafo de su chica. «Te como», le escribió, palabras que enternecieron mucho a la joven de 22 años, ya que no dudó en responderle con muchas ganas e incluso en mayúsculas: «TE QUIERO».

Junto a ella Enrique parece estar viviendo una segunda juventud y no duda en decir ante todos sus seguidores lo enamorado que está de la futura abogada, ya sea en redes sociales o en SEMANA, donde dijo en exclusiva lo enamorados que estaban. Mientras él sí ha rehecho su vida tras su divorcio con Paloma Cuevas, la empresaria de momento no quiere ni oír hablar de nuevos amores. Una persona del entorno de Paloma así se lo confesó a SEMANA, ya que no dejan de insistirle en que debería de creer de nuevo en el amor. «Se lo digo casi todos los días que lo que tiene que hacer es enamorarse, pero siempre me dice que cero patatero. No tiene ganas de nada«, nos aseguraban. Todavía es una incógnita el tiempo en el que la empresaria decidirá abrir de nuevo la puerta al amor, no obstante, quien está cerca de ella le insiste en la importancia de ilusionarse de nuevo.

Ver esta publicación en Instagram Disfrutando de la naturaleza 🍃😍 Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7) el 3 Oct, 2020 a las 6:06 PDT

Es precisamente su pandilla quien de nuevo recalca a quien a todavía le quepa alguna duda, la bondad que caracteriza a Paloma Cuevas. Sus amigos al igual que su familia no le ha dejado sola en este bache, apoyo que también le han querido brindar las redes sociales. «No habrás oído hablar mal de ella. Es buenísima persona, nadie habla mal de ella, ni en redes sociales…eso al final es una vara de medir», apuntaban a este medio.