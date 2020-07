Un día después de que la joven lanzara una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo, la pareja ha dado un paso más allá en su relación.

La separación entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas después de 14 años de matrimonio, publicado en exclusiva en SEMANA, sigue dando que hablar. Y más aún, la confirmación de la nueva ilusión del diestro, Ana Soria. Ayer, la joven estudiante de Derecho se sinceraba en sus redes sociales y confesaba que no se arrepentía de su idilio con el torero y que estaba centrada en buscar su propia felicidad.

««Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz», decía. Horas después, la joven salía de su refugio para pasar una agradable velada con sus amigas, con las que compartió risas y confidencias. Y tan solo un día después, la pareja tomaba la decisión de ir más allá.

Ya lo avisaba Enrique Ponce durante su entrevista en SEMANA, no iba a esconder su amor con Ana Soria, aunque iba a hacer todo lo posible por respetar a la modelo, la que ha sido su mujer hasta ahora y madre de sus dos hijas. Además, también hacía hincapié en que solo querían ser felices. Después de que ambos hayan roto su silencio, la pareja ha tomado la decisión de dar un paso más en su relación: publicar su primera imagen juntos. ¡Una auténtica declaración de intenciones!

Enrique Ponce y Ana Soria, enamorados

24 horas después de haber publicado una profunda reflexión sobre la dulce etapa por la que está pasando, Ana Soria y el torero han publicado a través de sus historias de Instagram su primera foto juntos. En la instantánea, podemos ver a la pareja de lo más acaramelada. Abrazándose apasionadamente, el torero y la estudiante de Derecho aparecen con una sonrisa de oreja a oreja que deja en evidencia el buen momento por el que están pasando después de que se hiciera pública su relación.

Y es que a pesar de toda la tormenta mediática en la que se han visto envueltos, Enrique Ponce y Ana Soria han apostado por su relación y así lo han dejado patente en sus redes sociales. Además, para recalcar lo enamorado que están, han querido añadirle un emoji de corazón a la feliz imagen.