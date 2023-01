Este lunes, conocíamos la noticia de que Belén Esteban iba a volver a su faceta como actriz. La de Paracuellos del Jarama llevaba guardando el secreto de su próximo proyecto profesional desde hace un tiempo, sin embargo, por fin ha salido a la luz. La colaboradora de televisión dará vida a ella misma en ‘Ukelele para dos’, una comedia romántica dirigida por el director malagueño, Enrique García, y escrita por Ignacio Nacho. A pesar de que ya ha grabado sus primeras escenas, muy próximamente tendrá que volver a ponerse delante de las cámaras para continuar con este proyecto que le ha devuelto la ilusión tras un año convulso. SEMANA habla en exclusiva con Enrique García, el director de esta película, quien nos cuenta cómo ha sido trabajar con Belén Esteban.

Estamos muy sorprendidos con la noticia que dio Belén Esteban sobre su nuevo fichaje como actriz.

Yo también me sorprendí. No esperábamos que saliera a la luz. Supongo que habrá sido alguna filtración. El rodaje fue bastante privado y además ella sabía y todos sabían que se tenía que mantener en secreto su participación. Pero como en los equipos de rodaje son muchas personas, las fotos de los móviles… pasan estas cosas. Ayer nos dimos cuenta que salió a la luz porque automáticamente el teléfono me lo petaron. Es una cosa que queríamos mantener como sorpresa.

¿Cómo ha sido trabajar con Belén?

Ha sido muy profesional. Ha sido muy maja de todo el equipo. Ella venía muy preocupada por no decepcionar y fue todo lo contrario, un encanto con todos. Ha sido una experiencia bastante gratificante conocer a la persona que hay detrás del personaje.

¿Y durante el rodaje?

El rodaje duró una mañana. Ella pedía querer repetir, ya que decía que lo podía hacer con más desparpajo o mejor. A mí me lo puso muy fácil. Nos llevamos una grata sorpresa porque no sabíamos qué perfil nos íbamos a encontrar con alguien de su popularidad. Hay gente que puede ser más distante o frío, pero con ella no tuvimos ese problema.

¿Ha tomado clases de interpretación o ha sido Belén Esteban al más puro estilo?

Nosotros queríamos un perfil Belén Esteban. De todas formas no ha sido fácil, ya que había un guion escrito. Ella me decía que ha estado mucho estudiándose el texto y repasándolo pero yo lo que quería era que ella se sintiera cómoda y que disfrutara. Fue muy exigente consigo misma, pero fue muy cordial.

Belén Esteban se ha mantenido muy unida al equipo de la película

Ella ha contado que ya habéis rodado una parte en Marbella, y que próximamente le toca volver a ponerse delante de los focos.

Tenemos que volver a grabar con ella. Esa secuencia tenemos que montarla. La primera fue en un plató cerrado y ahora la siguiente escena sí que es en vía pública. Tenemos que medirla muy bien. Esta escena es un encuentro de ella con la protagonista de la película y es crucial para que la protagonista tome una decisión que dará un giro.

Ella en la película también da vida a Belén.

En ningún momento se le llama por su nombre pero, vamos, que es Belén. La forma de actuar, como habla y como se mueve en televisión es inconfundible. Es única. No queríamos coger una actriz que la imitara. El sueño era que lo hiciera ella. Es un guion que está pensado para que se ría un poco de su imagen pero de forma sana y, sobre todo, de la popularidad que tiene. Además de cómo influye cada una de las frases que dice.

Entre toma y toma, ¿seguís en contacto?

No es una cosa ni diaria ni semanal, pero sí ha habido un contacto. De preguntarnos qué tal o incluso me llamó para felicitarme la Navidad. Me hizo mucha ilusión. Ella está muy pendiente.

¿Crees que puedes recibir críticas por haber fichado a Belén Esteban en lugar de una actriz formada?

Yo siendo honesto creo que en España tenemos que aprender mucho de los americanos. En Estados Unidos cuando aparece una figura televisiva, la gente lo aplaude en lugar de criticarlo. Ella no es actriz, ella es colaboradora de un programa de televisión y ese es el perfil que buscamos. A lo mejor con una actriz hubiéramos tenido una aproximación de su personaje, pero si tenemos a la genuina, no podíamos rechazarla.