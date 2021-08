El enfado de Sharon Corr, la ex de Robert Gavin, cuando le preguntan por Telma Ortiz

Durante las últimas semanas el nombre de Sharon Corr ha sonado con fuerza. El lanzamiento de su última canción se ha convertido en un auténtico bombazo contra su expareja, Robert Gavin, y la actual novia de este, Telma Ortiz. La pareja, que está a punto de convertirse en padres, están viviendo un momento dulce pero que se ha visto empañado por los duros ataques de Sharon, que ha vuelto a mostrar su enfado cuando se menciona el nombre de la hermana de la Reina Letizia. Sharon reaparecía en la noche de este martes y lo hacía con la mejor sonrisa, respondiendo a todas las preguntas de la prensa, hasta que se le menciona la futura paternidad de su ex con Telma Ortiz. Es ahí cuando la artista muestra su enfado con los medios de comunicación y se marcha dejando a la prensa con la palabra en la boca.

Sharon Corr habla de cómo está siendo su verano

Tal y como se puede ver en el vídeo que compartimos al comienzo de esta noticia, Sharon Corr responde muy amable a las preguntas de la prensa tras el éxito de su último concierto, que tuvo lugar en la noche del martes en Madrid. La artista se encuentra muy feliz después de poder dar su primer concierto tras la pandemia provocada por el coronavirus. Sharon triunfó en la Sala Clamores este martes. Ella ha definido la noche de la siguiente manera: «Ha sido perfecta esta noche. Estoy muy alegre», cuenta. También ha hablado de cómo lleva su carrera en solitario: «A mí me encanta. Todo. Así es perfecto, soy muy independiente y a mí me encanta«, ha confesado.

Sharon Corr también ha revelado cómo está siendo este verano, confesando que la mayor parte del tiempo lo está pasando trabajando por el próximo lanzamiento de su disco: «Es que yo estoy sacando mi nuevo disco en septiembre, el día 24 y tengo que hacer promoción por todos los países, por todo el mundo. Vamos a ver, poco a poco», cuenta. Tras hablar de su música y de cómo está viviendo este año, se le ha preguntado por la próxima paternidad de su ex, Robert Gavin, junto a Telma Ortiz. Una pregunta que no le ha hecho ni pizca de gracia a la cantante. La artista no ha querido responder a nada que tenga relación con ex y se ha marchado diciendo: «Qué pena que lo has dicho al final», cuenta.